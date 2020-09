Na Franji padel rekord, Slovenec za las premagan (FOTO)

Udeleženci maratona v središču Ljubljane. FOTO: Matej Družnik

Franja v znamenju korone

Italijanski kolesarje zmagovalec 39. velikega maratona Franje. Traso v dolžini 156 kilometrov, ki se je začela in končala v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC, je premagal z rekordnim časom 3:26:03. V sprintu za zmago je bil drugi, tretji pa Nemec. Chiminello je s tem ponovil zmago na Franji iz leta 2013, tako kot letos pa je bil že takrat drugi Lovše, sicer specialist za vzpone z gorskim kolesom.Ravno Lovše je z napadom razbil četverico ubežnikov nekaj kilometrov pred ciljem na Dunajski cesti, a v zaključku na Ameriški ulici nakupovalnega središča BTC ni mogel streti Italijana. V ospredju sta bila v begu dlje časa zmagovalec iz leta 2018 Steffens ter, na koncu četrti, a sta se jima kasneje priključila Lovše in Chiminello, ki sta prihranila več moči za odločilni napad tik pred ciljem.Preostala mesta med najboljšimi desetimi so zasedli Slovenci. Peti je bil, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseterico pa je sklenilV ozadju preizkušnje, ki v okviru mednarodne kolesarske zveze Uci šteje za razvrstitev veteranske in amaterske serije Gran Fondo, se je zgodil zanimiv sprint za 15. mesto med biatloncemin nekdanjim smučarskim skakalcem. Uspešnejši je bil Drinovec, oba pa sta zaostala nekaj manj kot 10 minut.V ženski konkurenci je po 156 kilometrih zmagala, ki je v cilj pripeljala s skupino Kranjca (3:35:53). Druga je bila tako kot laniz zaostankom slabih 12 minut, tretja pa, ki je zaostala še tri minute več.Na mali Franji, dolgi 97 kilometrov, je v ciljnem sprintu zmagalpred rojakom. Čas zmagovalca je bil 2:12:58. Tretji je bil z zaostankom dveh minut in 21 sekundMed ženskami je bila na krajši preizkušnji s časom 2:30:05 najhitrejša domačinka, drugo mesto je osvojilaz zaostankom dveh minut in 14 sekund, še pol minute več pa je na tretjem mesto zaostala še ena SlovenkaNajvečji kolesarski dogodek v Sloveniji letos poteka v okrnjeni podobi zaradi koronavirusa. Zaradi tega je bilo število tekmovalcev omejeno na 500 (na malem in velikem maratonu okoli 1000 kolesarjev in kolesark).V soboto so organizatorji uspešno izpeljali barjanko (83 km), kasneje pa še družinski in otroški kolesarski maraton v bližini Kongresnega trga. Skupaj se je maratona Franje v dveh dneh v vseh kategorijah udeležilo okoli 2000 kolesarjev.