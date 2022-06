Na Filipine z lepimi občutki iz Brazilije

Slab začetek, boljše nadaljevanje in dober konec. Takšna je bila pot oslabljene slovenske odbojkarske reprezentance na uvodnem turnirju letošnje lige narodov. V Brasilii se je po gladkem uvodnem porazu proti ZDA (0:3) dobro upirala gostiteljici in branilki lovorike Braziliji (1:3), pred slovesom pa nanizala dve zmagi v pičlih 21 urah. Najprej je prekosila Avstralijo s 3:0 (22, 20, 21), nato še Kitajsko s 3:1 (15, 20, –18, 25). Vrnitev domov bo zato toliko lažja.

»Za nami je zelo dober teden v brazilski metropoli. Dobili smo prve priložnosti za igro in tudi novi odbojkarji so odigrali svoje prve dvoboje. Naše moštvo je namreč precej spremenjeno. Vesel sem dveh zmag in tudi dobre predstave proti Braziliji. Imamo dobro podlago, na kateri lahko gradimo za naslednji turnir na Filipinih. Zelo uživam pri delu s fanti, predvsem z mlajšimi. Res so tekmovalni, motivirani in želijo napredovati. Zdaj vem precej več o slovenskih igralcih. Ko bo čez leto ali dve nastopil čas, ne bom okleval, ko jih bo treba vpoklicati v reprezentanco,« je po dveh uspehih odleglo slovenskemu selektorju Marku Lebedewu.

V Brasilii ni mogel računati na kapetana Tineta Urnauta, Dejana Vinčića, Klemna Čebulja in Alena Šketa, a je dobil pomembne podatke pred nadaljevanjem lige narodov 21. t. m. Na drugem turnirju v Quezon Cityju se bodo njegovi izbranci pomerili z Nizozemsko, Argentino, Italijo in Japonsko. Od 6. julija naprej pa jih čakajo še štirje nastopi v Gdansku na Poljskem. Zaključni turnir najboljše osmerice, ki je osnovni cilj slovenskih odbojkarjev, bo od 20. do 24. julija v Bologni.

Možič krepko pred vsemi

Ob začetku novega olimpijskega cikla podobno stopnjujejo ritem tudi druge reprezentance, med njimi Avstralija in Kitajska, ki se lani nista uvrstili na OI v Tokiu. Kitajci ob tem niso igrali v ligi narodov, Avstralci pa so zasedli zadnje mesto med 16 moštvi z le eno zmago v 15 nastopih, torej 11 manj od Slovenije, ki je bila na koncu četrta med svetovno elito. Na letošnjih štirih uvodnih tekmah je bil najučinkovitejši slovenski adut 20-letni sprejemalec Rok Možič s 65 doseženimi točkami (59 z udarci, 5 z bloki in 1 s servisom), sledili so mu Tonček Štern, Mitja Gasparini in Alen Pajenk s po 24.

Slednji je po četrtem nastopu zmagi zagotovil: »Naš izkupiček sta dve zmagi in dva poraza proti zares močnima tekmecema. Proti Braziliji smo dali vse od sebe, a vseeno izgubili. Počasi se vračamo k naši prepoznavni igri. To se je že pokazalo, ko smo proti Kitajski osvojili vse tri točke.« Žiga Štern je obljubil: »Videli smo, da se lahko kosamo z vsemi reprezentancami. Izboljšati moramo še nekaj stvari, priključili pa se nam bodo tudi naši najizkušenejši igralci, zato verjamem, da bomo na prihodnjih turnirjih prikazali še boljše predstave.« Največ točk za Slovenijo na tekmi z Avstralijo so zbrali Možič (17), T. Štern (10) in Črtomir Bošnjak (9), proti Kitajski Možič (16), Gasparini (13) in Danijel Koncilja 10.