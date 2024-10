Na Brdo najbolj razigrana Šeško in Bijol

Slovenska reprezentanca danes na Brdu začenja priprave na zahtevni gostovanji v ligi narodov na Norveškem in v Kazahstanu. Nekaj adutov je Matjaž Kek v gorenjski bazi pozdravil že včeraj, preostali so se reprezentančni jati pridružili danes, selektor pa ni povsem brez skrbi. Številni napadalci in zvezni igralci imajo v klubskih sredinah obrobno vlogo, a je res, da je marsikdo med njimi že znal »zacveteti« prav med reprezentančno akcijo.

Za igre glavnega aduta Kekove izbrane vrste Benjamina Šeška počasi zmanjkuje presežnikov, 21-letni napadalec iz Radeč je na začetku sezone svetla točka Leipziga. Poleti so se rdeči biki odločili za odklon od izvozno naravnane klubske strategije in zadržali večino najboljših posameznikov minule sezone, a bili le delno uspešni. Lois Openda ni več tako »smrtonosen« kot spomladi, pri 24 letih Leipzigu počasi zmanjkuje časa, da Francoza proda v enega od evropskih velikanov, povsem drugače pa velja za Šeška.

Čeprav ga portal Transfermarkt še vedno vrednoti na 50 milijonov evrov, ob takšni ponudbi v vzhodni Nemčiji ne bi niti trznili. Glede na učinek v aktualni sezoni je Šeško že na ravni najboljših klasičnih devetic na svetu, v vseh tekmovanjih je v tej sezoni že pri 10 golih, neprekosljivi Erling Haaland, s katerim se bo pomeril v petek Oslu, je zbral »le« dva več. Kljub drugi zaporedni »ničli« (ob zmagi z 1:0 je zabil zaradi prekrška razveljavljeni gol) v bundesligi je Kek glede Šeška lahko povsem miren, slovenski golgeter na Brdo prihaja v izvrstni formi.

Neznank glede Šeškove desne roke v konici napada je veliko. Andraž Šporar se je skozi šivankino uho prebil na oktobrski reprezentančni spisek, proti Borcu je med tednom za Panathinaikos zaigral prvič po 1. septembru. Med in mleko se po prestopu v telesno zahtevno drugo angleško ligo ne cedita niti Šporarjevima menjavama Žanu Vipotniku in Žanu Celarju. Oba v igro redno vstopata s klopi, v igri na robu prekrška z robustnimi angleškimi branilci pa ne najdeta poti do gola. Vipotnikov edini je star skoraj dva meseca, Celar se ga v dresu Swanseaja še ni veselil …

Videmske ključe nosi Bijol

Težav s formo pa nima Jaka Bijol, steber obrambe Udineseja, na začetku sezone lepega presenečenja v italijanskem prvenstvu. Ravno 25-letnik je bil na petih tekmah najboljši posameznik Videmčanov, odlično igra tudi, ko Udinese igra s tremi v zadnji vrsti. Proti Lecceju je pomagal ohraniti mrežo nedotaknjeno za četrto zmago sezone v serie A: »Na začetku sezone smo se še nekoliko lovili v obrambi, prišlo je veliko novih igralcev, zdaj pa spet kažemo pravi obraz. Izkoriščamo priložnosti, lepo je zmagovati.« Bijola italijanski mediji uvrščajo med najboljše branilce v prvenstvu, izpostavljajo predvsem stabilnost v igri in vodstvene sposobnosti na igrišču.

Jaka Bijol je nepogrešljiv v obrambi Videmčanov. FOTO: Udinese

O partnerju v osrčju obrambe ni dvoma, dvojec z eura je zacementiran v prvih 11. Vanja Drkušić se je dobro prilagodil na selitev v Beograd in nadaljuje, kjer je na euru končal, tudi Erik Janža in Jure Balkovec na Poljskem oziroma v Turčiji uživata velik ugled. Kako dobro je uglašen slovenski obrambni orkester z dirigentom Janom Oblakom na čelu, bo pokazal petkov dvoboj s svetovnim golgeterjem št. 1.