Na Bonifiki start desetmesečnega maratona

Desetmesečni ligaški maraton v 1. SNL se začenja drevi (20.15) na koprski Bonifiki. V uvodnem dejanju 32. državnega prvenstva v nogometu bodo osmoljenci minule sezone Koprčani v lokalnem derbiju proti sežanskemu Taboru takoj razprli krila in poleteli proti lovu za šampionsko zvezdico. To bo branil rekorder Maribor. Zadnji krog bo na sporedu 20. maja prihodnje leto.

Še včeraj so Sežanci imeli prijavljenih le 17 nogometašev za bitko, ki je domala ne morejo dobiti. Po treh zaporednih sezonah med najboljšimi se je Tabor z omejenimi denarnimi in človeškimi viri na vseh ravneh ter neprimerno vadbeno infrastrukturo izčrpal in le zares velik čudež lahko prepreči selitev v 2. SNL. Sežance je zapustil tudi prvi strelec v minuli sezoni in domačin Dino Stančić. Povsem nasprotno od Kraševcev in z najvišjimi ambicijami v svojo tretjo sezono po vrnitvi v 1. SNL vstopajo Koprčani, ki jih prihodnji teden (21. t. m.) čaka še evropski start v 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo v Liechtensteinu pri Vaduzu.

Odlični pripravljalni izidi – padla sta tudi srbski prvak Crvena zvezda in zelo močna Rijeka – Koprčane postavljajo v vlogo enega od favoritov prvenstva. Trener Zoran Zeljković ima največjo oporo v klubskem vodstvu in stabilnih razmerah, ki so ob siceršnji spodbujajoči klimi najmočnejši temelji za tekmovalni uspeh Primorcev, pri katerih bo najbolj vznemirljivo vprašanje, kako bo 22-letni Idrijčan Dario Kolobarić nadomestil odhod postavnega in koristnega Lamina Colleyja.

Zadnja tekma v ponedeljek Pari 1. kroga, danes: Koper – CB24 Tabor (20.15), sobota: Domžale – Celje (17.30), Maribor – Kalcer Radomlje (20.15); nedelja: Olimpija – Mura (20.15); ponedeljek: Gorica – Bravo (20.15).

V bitki za prvaka so poleg Maribora in Kopra še Olimpija, Mura in znova najbolj dejavno v prestopnem roku Celje. Bravo ve, kako in zakaj, ter bo iz ozadja prežal na svojo priložnost, Domžale se s Simonom Rožmanom vračajo v obdobje, ko so bile blizu najboljšim, Radomljani upajo na ponovitev minule sezone, Gorica pa, da ne bo ona tista, ki bo bliže Taboru.

Z izjemo Olimpije, ki je, kot je v njeni navadi in ne glede na to, kdo ji poveljuje, še v organizacijskem zaostanku v pisarnah in v moštvu, so drugi favoriti bolj ali manj zložili mozaik v skladu z zmožnostmi. Vijolični so že razkrili všečno podobo in v povratniku v 1. SNL Roku Baturini ujeli veliko sodobnejšo različico najboljšega strelca iz minule sezone Ognjena Mudrinskega. Olimpijine ambicije kroji trenerski novinec s svojim španskim igralnim DNK, Mura je pomlajena, a hkrati uigrana, znova povsem spremenjeni Celjani pa se nadejajo, da bodo z novim trenerjem, ukrajinskim Rusom Ivanom Pilipčukom, šampionski.