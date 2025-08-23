Po prvih 90 minutah odločilnih tekem v kvalifikacijah za konferenčno ligo ni več neznank, slovenski prvak Olimpija se bo po polomu z 1:4 (strelec Ivan Durdov) proti Noahu lahko povsem osredotočila na reševanje svojega razbitega mozaika in domačo fronto, na kateri sta sinoči prvo tekmo 6. krogu 1. SNL igrala Domžale in Aluminij.

Danes in jutri bosta še po dve tekmi, osrednja bo nedeljska v Stožicah, kjer bo pri Bravu po minimalni zmagi proti Baniku (Matej Poplatnik) gostovalo edino evropsko upanje Celje. Pokalni prvaki bodo v četrtek v Ostravi branili prednost z 1:0.

Koper: Koper – Mura (sodnik Rade Obrenović): Na Bonifiki so po zmagi v derbiju v Stožicah »zavohali kri«. Prihod izkušenega Nemca Floriana Hartherza je ne le igralska, temveč značajska okrepitev. Brez nepopustljivih »fajterjev« s privzgojeno disciplino ni mogoče osvajati lovorik. Tudi Sobočani so v prvih tekmah dobili jasno sporočilo, da je brez okrepitev druga lige bliže kot obstanek v prvi. S povratnikom Luko Bobičancem, Belorusom Romanom Pasevičem in Slovencem Alenom Korošcem so že moštvo za presenečenja.

prva SNL 6. kolo

Maribor: Maribor – Radomlje (Denis Šabanagić): Ne bi bilo presenečenje, če bi Turki pustili Radovana Karanovića na trenerskem stolčku. Kdorkoli, ki bi prišel iz tujine, bi potreboval nekaj časa za »forenzično preiskavo« moštva, minulega dela in odkrivanje prave« poti. Če kaj premorejo vijolični, premorejo »fiziko« v temnopoltih igralcih, ki so, ko jim steče, neustavljiva sila. Radomljani so v zaletu, so sproščeni, mladi in zanimivi. Imajo Mateja Malenška, Jašo Martinčiča, vijoličnega otroka Sama Pridigarja ... Ne le Maribor, tudi Olimpija ima pred svojim pragom fante za prihodnost.

Ajdovščina: Primorje – Olimpija (Martin Matoša): »Špar program« in ponesrečena izbira igralcev, novincev, to je formula za polom. Olimpija se lahko osredotoči le še na reševanje tistega, kar se rešiti da. Z Erwinom van de Looijem, ki počasi le spoznava, kam je prišel. Prišel pa je v za razvojno svetlobna leta oddaljen slovenski nogomet od nizozemskega. Za Ajdovce, ki jim počasi teče voda v grlo, so Ljubljančani še dovolj močni. Razen, če res ne gre za popolno demontažo zeleno-belih.

Ljubljana: Bravo – Celje (Mateo Tozan): Retorika Alberta Riere nakazuje odhod. Iz tira ga je vrglo slabo igrišče, podobno je njegovega rojaka Victorja Sancheza. Potem ko ni šlo več tako, kot je želel, so bili krivi slabo igrišče, neustrezne vadbene razmere, naporen ritem tekem, skratka vse je bilo narobe. Riera je resda bolj trdoživ in trmast, a vseeno ni »zaljubljen« v Celje. Povrhu je Riera ostal brez odličnega Marka Zabukovnika. Če bo Riera preživel še Ostravo, bo lahko mirne volje odšel v Moskvo. Pri Bravu bo najbolj zanimivo spremljati, kako bo trener Aleš Arnol nogometno oživil Admirja Bristrića.