NOGOMET

Na Bonifiki so po zmagi v derbiju v Stožicah »zavohali kri«

V 6. krogu 1. SNL bo Maribor prvič nastopil s trenerjem prvakom.
Fotografija: Mark Zabukovnik (v sredini) bo zaradi poškodbe izpustil večji del jesenskega dela sezone. FOTO: Denis Balibouse/Reuters
Odpri galerijo
Mark Zabukovnik (v sredini) bo zaradi poškodbe izpustil večji del jesenskega dela sezone. FOTO: Denis Balibouse/Reuters

Gorazd Nejedly
23.08.2025 ob 14:30
Gorazd Nejedly
23.08.2025 ob 14:30

Poslušajte

Čas branja: 4:00 min.

Po prvih 90 minutah odločilnih tekem v kvalifikacijah za konferenčno ligo ni več neznank, slovenski prvak Olimpija se bo po polomu z 1:4 (strelec Ivan Durdov) proti Noahu lahko povsem osredotočila na reševanje svojega razbitega mozaika in domačo fronto, na kateri sta sinoči prvo tekmo 6. krogu 1. SNL igrala Domžale in Aluminij.

Danes in jutri bosta še po dve tekmi, osrednja bo nedeljska v Stožicah, kjer bo pri Bravu po minimalni zmagi proti Baniku (Matej Poplatnik) gostovalo edino evropsko upanje Celje. Pokalni prvaki bodo v četrtek v Ostravi branili prednost z 1:0.

Koper: Koper – Mura (sodnik Rade Obrenović): Na Bonifiki so po zmagi v derbiju v Stožicah »zavohali kri«. Prihod izkušenega Nemca Floriana Hartherza je ne le igralska, temveč značajska okrepitev. Brez nepopustljivih »fajterjev« s privzgojeno disciplino ni mogoče osvajati lovorik. Tudi Sobočani so v prvih tekmah dobili jasno sporočilo, da je brez okrepitev druga lige bliže kot obstanek v prvi. S povratnikom Luko Bobičancem, Belorusom Romanom Pasevičem in Slovencem Alenom Korošcem so že moštvo za presenečenja.

prva SNL 6. kolo
prva SNL 6. kolo

Maribor: Maribor – Radomlje (Denis Šabanagić): Ne bi bilo presenečenje, če bi Turki pustili Radovana Karanovića na trenerskem stolčku. Kdorkoli, ki bi prišel iz tujine, bi potreboval nekaj časa za »forenzično preiskavo« moštva, minulega dela in odkrivanje prave« poti. Če kaj premorejo vijolični, premorejo »fiziko« v temnopoltih igralcih, ki so, ko jim steče, neustavljiva sila. Radomljani so v zaletu, so sproščeni, mladi in zanimivi. Imajo Mateja Malenška, Jašo Martinčiča, vijoličnega otroka Sama Pridigarja ... Ne le Maribor, tudi Olimpija ima pred svojim pragom fante za prihodnost.

Ajdovščina: Primorje – Olimpija (Martin Matoša): »Špar program« in ponesrečena izbira igralcev, novincev, to je formula za polom. Olimpija se lahko osredotoči le še na reševanje tistega, kar se rešiti da. Z Erwinom van de Looijem, ki počasi le spoznava, kam je prišel. Prišel pa je v za razvojno svetlobna leta oddaljen slovenski nogomet od nizozemskega. Za Ajdovce, ki jim počasi teče voda v grlo, so Ljubljančani še dovolj močni. Razen, če res ne gre za popolno demontažo zeleno-belih.

Ljubljana: Bravo – Celje (Mateo Tozan): Retorika Alberta Riere nakazuje odhod. Iz tira ga je vrglo slabo igrišče, podobno je njegovega rojaka Victorja Sancheza. Potem ko ni šlo več tako, kot je želel, so bili krivi slabo igrišče, neustrezne vadbene razmere, naporen ritem tekem, skratka vse je bilo narobe. Riera je resda bolj trdoživ in trmast, a vseeno ni »zaljubljen« v Celje. Povrhu je Riera ostal brez odličnega Marka Zabukovnika. Če bo Riera preživel še Ostravo, bo lahko mirne volje odšel v Moskvo. Pri Bravu bo najbolj zanimivo spremljati, kako bo trener Aleš Arnol nogometno oživil Admirja Bristrića.

Prva liga Telemach

Celje       5       5       0       0       15:3       15

Koper       5       3       1       1       10:6       10

Radomlje       5       3       0       2       8:6       9

Olimpija       5       3       0       2       8:9       9

Maribor       5       2       2       1       10:8       8

Bravo       5       2       1       2       10:8       7

Aluminij       5       2       1       2       7:9       7

Mura       5       1       1       3       4:7       4

Primorje       5       1       1       3       5:12       3

Domžale       5       0       0       5       4:13       0

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

nogomet 1. SNL NK Olimpija Maribor Celje Koper Mura

Priporočamo

Ojoj, Arso prižgal alarme za točo: tu je možnost največja
Bralec opozoril na cestni kaos: bager neupravičeno blokiral promet, nadzornik pa na telefonu?!
23-letna članica SDS razkrila intimne podrobnosti nosečnosti, nato pa prosila za zasebnost
To so besede Klakočar Zupančičeve ob dnevu spomina na žrtve totalitarizmov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Komentarji:

Priporočamo

Ojoj, Arso prižgal alarme za točo: tu je možnost največja
Bralec opozoril na cestni kaos: bager neupravičeno blokiral promet, nadzornik pa na telefonu?!
23-letna članica SDS razkrila intimne podrobnosti nosečnosti, nato pa prosila za zasebnost
To so besede Klakočar Zupančičeve ob dnevu spomina na žrtve totalitarizmov

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Predstavitvene informacije

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

So vam rekli, da je nemogoče? Motili so se!

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.