Na Bonifiki posladek najboljših: v derbiju 8. kroga 1. SNL šest golov

S posladkom brez zmagovalca (3:3) med Koprčani in vodilnimi Celjani na Bonifiki, zanesljivi zmagi Primorja proti Aluminiju (4:1), in »last minute« ujeti prvi točki (1:1) zadnjeuvrščenih Domžalčanov v Stožicah proti Bravu se je razpletel 8. krog 1. SNL. Razmerja sil ni spremenil, a je vrnil nekaj upanja lovcem za Celjani, in tudi zadnjim Domžalčanom.

Po koprskem trilerju Celjani ostajajo nepremagljivi. Toda na vprašanje, ali so tudi ranljivi, je odgovor naslednji. »75 minut smo bili boljši,« je bil poparjen trener nesrečnih Koprčanov Slaviša Stojanović. Koprčani so v četrt ure zapravili vodstvo s 3:0. Ni se zmotil, pritrdil mu je tudi kolega Albert Riera. »Uh, res slabi smo bili z žogo in brez nje. Brez agresivnosti v dvobojih, druge žoge so osvajali tekmeci ...,« je Španec povedal v dolgi in obširni analizi ter z mešanico smeha in resnosti, kaj, kako in zakaj.

Po menjavah in odhodu zaradi poškodbe

Kljub hoji po robu so Celjani potrdili svojo trenutno premoč v 1. SNL, ki je bila vidna v vsem; še najbolj v avtomatizirani taktično-tehnični izvedbi in samozavesti. Od prve do zadnje minute so bili »hladni« in se niso zlomili tudi v najbolj ranljivih trenutkih. Na koncu so se »zbližali« še s suhim igriščem in visoko travo, posledično tudi s počasno žogo.

Visok ritem je ustavil tri četrt tekme optimalne Koprčane. Po menjavah in odhodu zaradi poškodbe po sili razmer poveljnika obrambe Ivana Jelića Balte, je celjski stroj navkljub nekoliko slabši dnevni formi Maria Kvesića in prvega strelca lige Franka Kovačevića začel mleti. Vajeti igre je v svoje roke prevzel režiser preobrata Rus Nikita Josifov.

Dolga klop, daljša še za Rudija Požega Vancaša in Belorusa Vitalija Lisakoviča, je Rieri še razšririla paleto rešitev. Za dolgo jesen in bitko na treh frontah jo bo potreboval.