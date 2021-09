Muri derbi z Olimpijo in samozavest pred Evropo

Prvi poraz Brava V Spodnji Šiški smo videli prvi poraz nogometašev Brava v tej sezoni. Ljubljančani so bili bolj ali manj nemočni v dvoboju s sežanskim Taborom, ki ga je prvič vodil novi trener Dušan Kosić. Sežanci so delovali bolj čvrsto, organizirano in igrivo kot Šiškarji, zato je bila njihova zmaga zaslužena.

Lepota v igri v derbijih ne šteje

Prva liga Telemach Koper 6 5 1 0 12:4 16

Bravo 8 3 4 1 8:5 13

Olimpija 8 4 1 3 12:10 13

Maribor 7 4 1 2 12:10 13

Mura 8 3 2 3 11:14 11

Celje 8 3 1 4 10:10 10

Tabor 8 3 1 4 8:7 10

Domžale 7 2 1 4 8:12 7

Radomlje 7 1 2 4 6:0 5

Aluminij 7 0 4 3 2:7 4

Žiga Kous je bil uspešnejši kot njegov ljubljanski tekmec Mihael Pavlović.

Milošević: Razočaran? Prej jezen

Derbi nekdanjih prvakov Celju Izidi 8. kroga 1. SNL – Celje : Domžale 3:1 (Ivan Božić 44., Žan Medved 53., Amadej Brecl 89.; Slobodan Vuk 10.), Mura : Olimpija 1:0 (Žan Karničnik 18.), Bravo : CB24 Tabor Sežana 0:2 (Bongongui 27., Stančič 79.), Kalcer Radomlje – Koper, Aluminij – Maribor večerni tekmi. Pari 9. kroga: Domžale – Radomlje, Olimpija – Celje (sobota), Tabor – Aluminij, Koper – Bravo, Maribor – Mura (nedelja).

Približno dva meseca po startu 31. sezone slovenskega nogometnega prvenstva so državni prvaki zadihali malo bolj sproščeno. Mura je namreč v derbiju 8. kroga premagala Olimpijo in se priključila območju tik pod vrhom. Prekmurci so v generalki za zgodovinski evropski nastop v Uefini konferenčni ligi vnovič potrdili, da znajo odlično igrati na rezultat. Podoben izziv jih čaka tudi v četrtek zvečer v mariborskem Ljudskem vrtu.Jubilejni 30. rojstni dan navijaške skupine Black Gringos je bil torej povsem uspešen. Prekmurski čarno-bejli so se vrnili v igro za vrh z zmago v prestižnem derbiju z Olimpijo, navijači so v 30. minuti z baklami zadimili ozračje, da bi lahko v Fazaneriji sušili tudi šunko, ne le igrali nogomet – kot se spodobi za edine navijače, ki v Sloveniji lahko dohajajo ritem navijaških skupin Olimpije in Maribora. Na svoj račun so prišli tudi gledalci pred TV-zasloni, ki so videli spektakularno tekmo na severovzhodu Slovenije, četudi je padel le en gol.Potem ko sta ekipi namenili minuto molka v spomin na preminulega velemojstra nogometne igre(priljubljenegaso pospremili na zadnjo pot v petek popoldne v črnogorskem naselju Bijela), so tekmo bolje začeli gostitelji, ključni trenutek derbija pa je sledil že v 18. minuti. Povratnik na slovensko scenoje izvedel kot z desne gostujoče strani,pa je unovčil slabo postavitevin z glavo zabil gol mimo nemočnega– 1:0!Prekmurci so dosegli, kar so želeli – vodilni gol, po katerem ni lahko prav nobeni ekipi pri nas.je mojster organizirane igre, ki temelji na odlični obrambi, tako je bilo tudi v soboto zvečer. Ljubljančane smo prvič opazili šele v 42. minuti, ko je poskušal opraviti nekaj več, minuto pozneje je zagrozil še»Prav teh prvih 45 minut igre je bilo ključnih. Prvi polčas je bil odličen, nato smo padli v igri in še fantje ne vedo, zakaj. Kdor je pričakoval, da bomo v derbiju umirali v lepoti, se je seveda uštel. V derbijih štejejo le točke,« je ocenil Šimundža.V drugem polčasu smo vendarle videli drugačno Olimpijo in pričakovano bolj pragmatično Muro, ki je morala privarčevati čim več moči za četrtkov spopad z Vitessejem. Priložnosti so nizali predvsem izbranci trenerja(47.),(59.),(60.),(86., 94.), Elšnik (88.). Slednji si je v prvi minuti sodnikovega dodatka privoščil nedopustno potezo in bil zasluženo izključen po pobalinskem prekršku (s stopalom v golenico) nad. Kljub igralcu manj je priložnost za točko zapravila Olimpija – Sešlar je z glavo zapravil nemogoče v 94. minuti tekme.»Seveda sem razočaran, še bolj pa jezen, saj nismo naredili tistega, kar bi morali, določene stvari smo pravilno predvideli pred tekmo. Vedeli smo, da moramo 'le' zdržati prvi polčas in da nam bo v drugem lažje, toda odmor bi morali pričakati brez prejetega gola,« je pojasnil Milošević in dodal: »Gol smo prejeli zaradi nezbranosti ob prekinitvi. En polčas ni dovolj za uspeh, ob tem smo zapravili štiri priložnosti za zadetek. Ustvarjamo si obetavne akcije, a treba je zabiti gol.«