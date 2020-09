Mura že v prvem polčasu napolnila estonsko mrežo

Nogometaši Mure so prepričljivo preskočili prvo oviro v kvalifikacijah za evropsko ligo. Estonski Nomme Kalju so premagali s 4 : 0, v drugem krogu pa bodo 17. septembra gostili danski Århus. Tudi v nadaljevanju kvalifikacij bo zmagovalca odločala le ena tekma.



Sobočani bi morali tekmo z Estonci igrati že konec avgusta, vendar je bila ta zaradi številnih pozitivnih primerov na novi koronavirus pri njih odpovedana. Uefa je zato določila nadomestni termin in kraj, Estonci pa so na nevtralni teren v Budimpešto pripotovali z močno oslabljeno zasedbo. V predmestju Talina je ostalo več kot 10 okuženih nogometašev.



Z rezervno postavo Estonci niso bili dorasel tekmec, tako da je Mura vprašanje zmagovalca rešila že po dobre pol ure igre.