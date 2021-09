Mura v vrh prek prebujene Olimpije

Koper s tekmo manj ostaja na vrhu Vrstni red: Koper (–1) 16, Bravo, Olimpija in Maribor po 13, Mura 8, Tabor, Celje in Domžale (–1) po 7, Radomlje 5, Aluminij 4.

Vrnitev v ligaški nogometni ritem ima sila slabo popotnico v reprezentančnem polomu, toda prvenstvena fronta lahko obrne krivulje nazadovanja. V 8. krogu 1. SNL je v ospredju derbi v Fazaneriji, kjer bodo gostovali zeleno-beli Ljubljančani, vodilni Koprčani pa bodo na jutrišnjem gostovanju proti Radomljam poskušali potrditi naslov prvaka prve četrtine. Danes bo še razburljivo v Celju, jutri pa tudi v Spodnji Šiški in Kidričevem.Derbi tekmecev v krizi za izhod iz krize in korak bliže vrhu bi lahko naslovili dvoboj nekdanjih prvakov. Eni in drugi imajo tudi poslanstvo vzgojiti čim več nadarjenih fantov, kar jim, če je merilo reprezentanca, ne uspeva prav dobro. Toda komu mar, ruskega šefa Celjanovzanima posel, Domžalčani pa so se med odmorom razšli z Estoncem, pripeljali pa Afričana, Srba, Hrvata ... Trenerjačaka težka naloga.Zdaj se začenja zares, za prvake peklenski ritem tekem doma in v Evropi, za Ljubljančane pa za preboj na vrh. Sobočanom točka ne bo zadovoljila apetitov, ki jih je povečal odličen start v črno-belem dresu napadalca. Zaželel si ga je. Pri Muri so si nakup lahko privoščili zaradi odlične denarne žetve v Evropi, pri Olimpiji pa so optimisti, ker je imelna voljo veliko časa za uigravanje. Tretja zmaga v nizu bi Olimpijo resnično dvignila do šampionskih višav.Če je pri Sežancih še vsaka čudna kadrovska poteza šla skozi, je z menjavo trenerja –namesto– vse prej kot logična. Razen tega, da sta direktor Taborain Kosić še iz Olimpijinega obdobja na ti. Kosić je bil brez dela zaradi tega, ker je visoko postavil svojo ceno. Zdaj jo Sežanci lahko plačajo?! Ali je Kosić tip trenerja za Tabor?Tekme se bolj bojijo Koprčani, a točke bolj potrebujejo Radomljani, ki so iz tekme v tekmo bliže vlogi glavnih kandidatov za izpad. Doslej so bili na igrišču veliko boljši od seštevka točk. Koprčani zagotavljajo, da so na trdnih tleh, da so si drugi tekmeci že tako razdelili vloge, ki naj bi jima pripadale. Spretnost, znanje in še sreča pa jim vendarle napovedujejo lepšo prihodnost.Kidričani še čakajo na prvo zmago, Mariborčani pa na stabilnost in zaupanje navijačev. Nihanja v igri so prevelika, kadrovsko-taktične odločitve pa predvsem neverodostojne. Tudi zadnja z menjavo, sicer zvestega pomočnika trenerja, zje nepojasnjena z »neatevem«, kot bi odgovorili Štajerci. Vijolična vojska bo pomirjena le, če bo rešitelj v podobi strelske okrepitve ​zabijal gole. Zato je tudi prišel v Ljudski vrt.