Mura s petardo odpihnila Shkëndijo

Nogometaši Mure so se prebili v 2. krog kvalifikacij za ligo prvakov, potem ko so na povratnem obračunu 1. kroga v Murski Soboti premagali Shkëndijo iz Severne Makedonije s 5 : 0. Slovenski prvak je prvo tekmo v gosteh dobil z 1 : 0. Za Muro so zadeli Luka Bobičanec v 25., Nino Kouter v 45., Mihael Klepač v 54. in 87. ter Žiga Kous v 64. minuti.



Drugi kvalifikacijski krog bo 20./21. ter 27./28. julija, tekmec Sobočanov pa bo boljši iz dvoboja med bolgarskim prvakom Ludogorcem in beloruskim Šahtjorjem. Povratna tekma se je začela ob 21.30, na prvi tekmi pa je bolgarski predstavnik doma zmagal z 1 : 0.

