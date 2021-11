Mura premagala Maribor s 3 : 1

Nogometaši Mure so po uspehu v evropski konferenčni ligi, v kateri so z 2 : 1 premagali Tottenham, zabeležili še eno odmevno zmago. Tokrat so na prvenstvenem derbiju s 3 : 1. Z novimi tremi točkami so na lestvici na petem mestu prehiteli Domžale.

V 25. minuti je Žan Karničnik povedel Muro v vodstvo. Le pet minut pozneje je Mura vodila že z 2 : 0, strelec pa je bil Tomi Horvat. Le dve minuti pozneje je Robert Voloder znižal izid. V drugem delu se ni dogajalo nič pretresljivega, v 89. minuti pa je tekmo dokončno odločil Amadej Maroša, junak zmage proti Tottenhamu.

Mura bo v naslednjem krogu gostila Tabor Sežano, Maribor pa bo gostoval v Celju.