Mura pokorila Ljudski vrt in postala državni prvak (FOTO)

* Stadion Ljudski vrt, gledalcev 3500, sodniki: Jug, Praprotnik, Žunič.

* Strelci: 0:1 Šturm (33.), 1:1 Mlakar (45.), 1:2 Klepač (75.), 1:3 Bobičanec (78./11 m).

* Maribor: Jug, Milec, Pihler, Uskoković, Koderman, Vrhovec, Gorenak (od 79. Tavares), Repas, Požeg Vancaš (od 71. Kotnik), Matko (od 65. Felipe Santos), Mlakar.

* Mura: Obradović, Gorenc, Maruško, Karničnik, Kous, Šturm (od 79. Pucko), Horvat, Kouter, Bobičanec, Mandić (od 88. Ouro), Maroša (od 68. Klepač).

* Rumeni kartoni: Vrhovec, Milec; Gorenc, Kouter, Kous, Šturm.

* Rdeči karton: /.



Foto: Jure Eržen/delo

Nogometaši Mure so državni prvaki za sezono 2020/21. Izbranciso si svoj prvi naslov prvaka zagotovili v zadnjem, 36. krogu Prve lige Telekom Slovenije, ko so v Ljudskem vrtu premagali Maribor s 3:1 (1:1).Zadnja tekma 30. sezone slovenskega prvoligaškega prvenstva je odločila novega prvaka. Mariborčani, ki ob nekaterih poškodovanih niso mogel računati niti na kaznovanega, so si želeli vsaj točko pred po 14 mesecih znova z navijači zasedenimi tribunami Ljudskega vrta.Na drugi strani je Mura svoje naredila že z uvrstitvijo v evropska tekmovanja, kot so poudarjali v klubu, a hkrati dodajali, da si športno želijo tudi to zmago, ki bi jim prinesla prvi naslov prvaka. Pokalnega je osvojila v prejšnji sezoni, obenem pa v Ljudski vrt prišla neporažena na zadnjih šestih tekmah. Želen scenarij se je tudi uresničil, tako da je Mura, točkovno izenačena z Mariborom, a boljša na medsebojnih tekmah, na vrhu slovenskega klubskega nogometa zamenjala Celjane.