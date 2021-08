Mura napada z dna, Žalgiris z vrha

Za lep kupček denarja

Tudi Olimpija in Domžale Nov izziv bosta sprejela še dva slovenska kluba. Olimpija bo drevi (21.30) gostovala na Azorskih otokih pri Santa Clari. Prvo tekmo 3. kola kvalifikacij za konferenčno ligo bodo igrali tudi Domžalčani (ob 19. uri) z Rosenborgom v Trondheimu.

Nogometni trenerji radi rečejo, da je naslednja tekma najpomembnejša. To ne bi moglo močneje držati za slovenskega prvaka Muro, ko bo drevi (20.00) v Fazaneriji igrala na prvi tekmi 3. kola kvalifikacij za Uefino evropsko ligo. Litovski Žalgiris je tekmec po meri ambicioznih Prekmurcev, ki bodo tudi danes živeli za nogomet.Sleherni naslednji izziv Mure v Evropi premore večjo težo. Začelo se je s Škendijo, nadaljevalo z Ludogorcem, sledi klub z zvenečim pedigrejem v košarki, ki še ni našel ustrezne veljave pod dežnikom Uefe. Če bi Mura in Žalgiris igrala z oranžno žogo, bi gostje zanesljivo slavili zmago z dvomestno razliko, Muri bi drevi zadostovala že zmaga z dvema goloma ali tremi razlike, ki bi pomenila zajetno prednost pred povratno tekmo, ki bo naslednji četrtek v Vilniusu.»Vemo, kaj nas čaka, navsezadnje smo mi novinci v tem tekmovanju, Žalgiris ne. Želimo tekmovati in priti čim dlje. Verjamem, da nas bodo navijači podprli kot doslej in nam bo med igro lažje,« je ocenil Murin trener. Mariborčan pričakuje drugačen scenarij kot nazadnje z Ludogorcem. Bolgari so na krilih falange Brazilcev dominirali in prekosili Muro z igro in rezultatom, zato ostajajo v igri za preboj v ligo prvakov. Tudi druga Uefina nagrada – evropska liga – bi bila sanjska za kateri koli slovenski klub, česar se zavedajo tudi v Prekmurju. Vedo, da bi z morebitnim litovskim skalpom napredovali v zadnje kolo kvalifikacij za evropsko ligo in si tako že zagotovili nastop najmanj v Uefini konferenčni ligi, kamor bodo potovali poraženci v dvobojih zadnjega sita.Finančni učinek nastopanja v obeh ligah je podoben, zato je dvoboj z Žalgirisom še pomembnejši. Preboj v evropsko ligo zagotavlja dodatnih 3,63 milijona evrov – in nato 210.000 € za vsako točko –, uvrstitev v konferenčno ligo dodatnih 2,94 milijona evrov in nato 166.000 evrov za vsako točko. Oboje zveni mamljivo.Žalgiris je v standardnem ritmu državnega prvenstva in po 20 krogih s tekmo manj poveljuje lestvici. Mura – nasprotno – je po treh kolih 1. SNL na dnu lestvice! »Žalgiris ne premore individualne kakovosti Ludogorca, toda krasi ga enaka organizacija igre,« se zaveda Šimundža. »Vemo, da igralci Žalgirisa občasno izjemno visoko pritisnejo tekmeca na njegovi polovici, to nas ne bo presenetilo. Vem, da smo boljši, in verjamem, da bomo to potrdili že v Fazaneriji,« je napovedal tudi napadalec, ki bo iskal gol s pomočjoNa igrišču bo res veliko, Mura bi si v primeru napredovanja v zadnje sito za evropsko ligo – tam so že Napoli, Lazio, Lyon, Eintracht, Leicester, Betis, Sociedad … – zagotovila sosedski derbi z graškim Sturmom. Toda Žalgiris ni naiven, ima 14 tujcev: šesterico s poreklom z območja nekdanje SFRJ, po tri Afričane in Slovake, Bolgara in Francoza.