Mura na Baltiku za evropsko jesen

Med Litovci tudi izkušnje iz Lazia

Tik pred prihodom naših prvakov je bilo včeraj prav na letališču v Vilni napeto. V hipu so zavladale izredne razmere, a ob koncu se je izkazalo, da je šlo za lažni alarm o nastavljenem razstrelivu.

Burno poletje nogometašev Mure se nadaljuje. In ti upajo, da se danes čez to posebno zgodbo, na skrajnem slovenskem severovzhodu še nedoživeto, ne bo spustil zastor. Slovenski prvaki bodo gostovali na povratni tekmi kvalifikacij za evropsko ligo pri Žalgirisu v Vilni, s seboj prinašajo izhodišče 0:0 z uvodne domače tekme, zmaga pa ponuja paradiž: zagotovljeno tekmovalno jesen na stari celini!Kajti če bi bili drevi – tekma bo ob 19. uri – priljubljeni čarno-bejli uspešni, jih čaka še odločilni 4. krog kvalifikacij za evropsko ligo. Tekmec bi bil Sturm iz bližnjega Gradca, simbolično bi šlo tudi za dvoboj dveh moštev s klubsko črno-belo barvo – zmagovalec bi si priigral nadaljevanje sezone v privlačnem skupinskem delu evropske lige, poraženec bi jeseni igral v resda za razred slabši konferenčni ligi, a najbrž si ni težko predstavljati, kako veseli bi bili zvesti obiskovalci tekem v Fazaneriji, ko bi od druge polovice septembra poleg tekem domačega prvenstva prvič doslej od blizu doživeli evropsko jesen ...Toda to so za zdaj dolgoročne želje, ki niso ravno vedno dobrodošle. Velik del nogometnih zanesenjakov v prostoru nekdanje jugoslovanske federacije je namreč že napovedal prvič po tisti kruti zadnji vojni uradno tekmo C. zvezde in Dinama, pa te zdaj ne bo, saj so se rdeče-beli spotaknili ob oviro v Moldaviji in izpadli iz kvalifikacij za ligo prvakov. Tako pa tudi v nogometnih krajih ob Muri morajo potegniti ročno zavoro ob razmišljanju o omenjenem Sturmu. Opozorilo s prve tekme, ko gostom iz Litve slovenski prvaki niso zabili niti enega gola, je dovolj sporočilno.Zato je trener, pomladi veliki junak Prekmurja ob zgodovinskem naslovu državnih prvakov, opozoril že tik pred včerajšnjim odhodom z mariborskega letališča v Vilni. »Ne moremo ravno govoriti, da imamo več kakovosti kot Žalgiris. Mura pač nima nogometaša, ki je igral pri Laziu ali pa v prvi francoski ligi. Nismo najboljši v državi, pri našem tekmecu pa je drugače,« so morda že kar pretirano zadržano zvenele besede uspešnega stratega, ki pa resda s svojim moštvom doslej v sezoni ni navdušil – moštvo iz Murske Sobote je po štirih kolih domačega prvenstva še naprej brez zmage.Toda obenem, eden od členov Murine obrambne verige, pravi, da v slačilnici vlada dobro in bojevito ozračje: »Zato smo zelo motivirani v tem boju za napredovanje.« Sicer pa si v primerjavi s tisto pomladno šampionsko Antejevo bando, kot ji pojejo zvesti privrženci, sledijo spremembe. Najprej je moštvo zavoljo selitve v Turčijo zapustil reprezentant, zdaj v Ukrajino, in sicer v Krivoj Rog, odhaja HrvatResda pa sta se h klubu vrnilaKakor koli, Mura je danes pripravljena za veliki boj v mestu, kjer so se pred kratkim slovenski košarkarji veselili uvrstitve na olimpijski turnir. In tam začeli svojo novo veliko zgodbo. Siniša Uroševič