Mourinheva četa poklapana tudi iz Benetk

Nogometaši si bodo novembra še zadnjič v letu nadeli reprezentančne drese. Slovenci bodo proti Slovaški in Cipru igrali le še za čast in slavo, nekateri reprezentanti pa so bili na generalkah še posebno uspešni. Domen Črnigoj, ki je odigral ves prvi polčas, je z Venezio v serie A po domači zmagi nad Fiorentino na ličnem domačem stadionu snel še skalp Romi, ki pod Josejem Mourinhem ne najde poti iz krize. Rimljani so na zadnjih šestih tekmah zmagali le enkrat, tokrat so proti Benečanom hitro zaostali in nato do polčasa uprizorili preobrat, a na koncu vendarle izgubili z 2:3. Junak zmage je bil ...