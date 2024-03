Mohorič po padcu v bolnišnico

Slovenski kolesar Matej Mohorič je na dirki po Flandriji dvakrat padel. Po prvem padcu je lahko kmalu nadaljeval, po drugem pa je moral dirko končati. Pri drugem padcu je namreč staknil rano, ki so mu jo morali zašiti. Zato je po dirki pristal v bolnišnici, ker je moral na šivanje.

Iz njegove ekipe so sporočili, da je Mohorič sicer v dobrem stanju, saj ob padcu ni utrpel nobenega zloma. Zašiti so morali le globoko rano na komolcu in ureznine mehkega tkiva. Njegovo zdravje bo v naslednjih dneh še pod nadzorom zdravnikov.

Van der Poel s tretjo Flandrijo med rekorderje (STA)

Nizozemski kolesarski as Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) je še tretjič v karieri postal zmagovalec spomenika po Flandriji. Na največji belgijski klasiki je tekmece strl 45 km pred koncem in slavil 48. zmago v karieri.

Je pa dirka v zadnjih štirih letih povsem v znamenju svetovnega prvaka van der Poela. Zanj je bila to že tretja zmaga (2020, 2022), s čimer se je na večni lestvici na vrhu izenačil še s šestimi kolesarji. Nazadnje je trikrat na belgijskem prazniku kolesarstva slavil Švicar Fabian Cancellara (2010, 2013, 2014).

Za Nizozemsko je bila to 13. zmaga po Flandriji, daleč spredaj ostaja Belgija z 69 zmagami. Med enajstimi državami z zmago na eni najbolj prestižnih dirk je tudi Slovenija, potem ko je lani tam zmagal Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Letos se je 25-letnik posvetil drugim ciljem.