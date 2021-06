Mohorič okleval, sedaj bo moral shujšati

Španec Jon Aberasturi (Caja Rural) je zmagovalec tretje etape 27. dirke po Sloveniji, ki se je začela v Brežicah in končala v Krškem (165,8 km). V ciljnem sprintu zredčene glavnine je ugnal drugouvrščenega Slovenca Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious). Vodstvo v skupnem seštevku je pred sobotno kraljevsko etapo ubranil slovenski as Tadej Pogačar.



V skupnem seštevku ima 22-letnik s Klanca pri Komendi (UAE Team Emirates) še naprej občutno prednost pred rojakom Mohoričem (Bahrain Victorious), ki je sicer danes z zmago na vmesnem sprintu v Sevnici ter z bonifikacijskimi sekundami z drugim mestom v etapi vzel devet sekund mlajšemu rojaku in v skupnem seštevku zaostaja 1:15 minute. Italijan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) je prav tako vzel dve sekundi in na tretjem mestu za kapetanom moštva zaostaja 1:26 minute.

Slovenija mu ustreza

Današnjo etapo, v kateri je tretje mesto zasedel Italijan Matteo Trentin, so kolesarji začeli v Brežicah, pot pa jih je med drugim vodila proti Bizeljskem, Kozjem, Brestanici, Sevnici ter Kostanjevem na Krki pred prvim prihodom v Krško. Tam se je začel še en krog, v katerem so premagali še kategoriziran vzpon na Sremič, ki je precej razredčil vrste v glavnini. Ta je tik pred vzponom tretje kategorije ujela šest ubežnikov, ki so »dobili dovoljenje« za pobeg šele po ciljnem sprintu v Sevnici. Nato pa so se vrstili napadi, hitrejši kolesarji v klanec pa so po vrhu sestavljali skupino okoli 20 kolesarjev, kasneje pa se jim je priključila še skupina z zmagovalcem etape Aberasturijem.



Dvaintridesetletni Bask je v karieri slavil 15. zmago, prvo po lanski dirki po Madžarski, v zaključku pa je ob v zeleno odetem kipu Matije Gubca v Krškem za pol kolesa prehitel Mohoriča. »Že na zadnjem vzponu sem vedel, da sem hiter. Ko je glavnina razpadla nas je okoli deset kolesarjev uspelo priključiti najboljšim v klanec. Zame je bilo idealno, da smo sprintali v manjši skupini, saj bi bilo sicer precej težje,« je po tretji etapi v mešani coni priznal današnji zmagovalec. Dodal je, da mu Slovenija očitno ustreza, saj je že v prvi etapi osvojil drugo mesto.

Nekoliko je okleval

Precej razočaran pa je bil z razpletom etape Mohorič, ki je očitno po padcu na dirki po Italiji ohranil vrhunsko formo in drugič zapovrstjo zasedel drugo mesto. »Zadovoljstva ni niti malo, ker je drugo mesto za prvega poraženca. Žal mi je, da je zmanjkalo za tistega pol kolesa, ampak Španec je bil res hitrejši, sam pa sem nekoliko okleval,« je v mešani coni priznal kolesar iz Podblice.



»Težko je, počasnejši sem od Španca v sprintu, zato bi moral v čisto pravem trenutku začeti sprintom, ampak sem nekoliko okleval. Težko je pri takšni hitrosti in pri 185 pulza oceniti, kdaj začeti. Na žalost mi tokrat ni uspelo. Dirka je res dobra, ljudje so povsod, navijajo. Vzdušje je super in kolesarji smo to močno pogrešali v teh covidnih časih. Lepo je nastopati pred domačimi ljudmi,« je še dejal novi vodilni v seštevku za rdečo majico najboljšega sprinterja.

Če bo shujšal, ima možnost

»Cilj je bil etapna zmaga, rdeča majica je le tolažilna nagrada. Žal mi je malo zmanjkalo, ampak dirke ni konec, Phil (Bauhaus, op. STA) ima še vedno dobre možnosti za nedeljsko etapno zmago, jutri pa bo Tadej (Pogačar, op. STA) spet premočen za konkurenco,« je še dejal. »Če bom čez noč pet kilogramov shujšal, imam morda možnosti,« se je še pošalil 26-letnik, ki se zaradi dobre forme veseli tudi nastopa na dirki po Franciji.



Tam bo zmago branil Pogačar, še prej pa bo skušal ubraniti zeleno majico vodilnega na domači dirki. Na njej v treh prejšnjih poskusih še nikoli ni zmagal. »Zadovoljen sem, čeprav se nam na koncu ni izšlo, kot smo si najbolj želeli z zmago Trentina (Matteo Trentin, op. STA). Zadovoljni smo, zelena majica nam je ostala, vsi smo na varnem, jutri pa je nov dan,« je sprva dejal Pogačar.

Stvari se postavljajo na noge

»Vedno ko si vodilni, je malce drugače in moraš bolj obrambno dirkati. Tukaj mi je res v veselje dirkati, toliko gledalcev nisem videl že dolgo in zadovoljen sem, da se stvari počasi postavljajo na noge,« je še dodal vodilni kolesar 27. dirke po Sloveniji. Etapa je bila tudi zanj zahtevna, a pravi test prihaja v soboto.



»V bistvu je bila celotna etapa kar zahtevna, veliko napadov je bilo za pobeg. Na koncu je bila celotna ekipa skupaj in nadzorovala dirko. Zadnji klanec je bil težek, nato pa se je umirilo in poskušali smo zmagati s Trentinom, a se nam na žalost ni izšlo. Jutri bo kraljevska etapa. Zaenkrat imam dovolj prednosti, zato bomo branili majico. Videli bomo, kakšne bodo noge in upamo na dober razplet,« je zaključil 22-letni zvezdnik svetovnega kolesarstva.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Ajdovščine do Nove Gorice (164,1 km). Kolesarje bo pot vodila prek petih kategoriziranih vzponov, vključno s ciljnim do Svete gore nad Novo Gorico (2,5 km/13 %). Start bo ob 10.55 v Ajdovščini, v cilju pa najboljše pričakujejo nekaj čez 15. uro.

