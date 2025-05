Množičen padec na Giru, na tleh končal tudi Slovenec, etapa nevtralizirana (VIDEO)

Kolesarji na dirki po Italiji so danes dirkali na najdaljši etapi letošnje izvedbe. Od Potenze do Neaplja bi morali prevoziti 227 km, a je 70 kilometrov pred ciljem prišlo do množičnega padca, tako da so organizatorji etapo nevtralizirali. Na tleh je končal tudi Slovenec Jan Tratnik, Avstralec Jai Hindley je odstopil.

Hindley, zmagovalec Gira leta 2022 in eden glavnih tekmecev slovenskega aduta Primoža Rogliča v boju za skupno zmago na 108. izvedbi, je letos italijansko pentljo predčasno končal. Avstralca so odpeljali v reševalno vozilo, potem ko je nekaj minut sedel na pločniku po množičnem padcu, ki se je zgodil približno 70 kilometrov od cilja v Neaplju.

Na cestah, ki so bile zaradi dežja zelo spolzke, je padlo veliko kolesarjev, med njimi Ekvadorec Richard Carapaz, zmagovalec Gira leta 2019, Francoz Paul Magnier, Britanec Adam Yates in tudi Rogličev moštveni kolega Tratnik.

Najslabše jo je odnesel Hindley, ki je kljub temu, da se je sam dvignil, moral dirko predčasno končati, so potrdili organizatorji. Po množičnem padcu so šesto etapo nevtralizirali in kolesarska karavana se počasi pomika proti cilju v Neaplju. Roglič ima ta čas v skupni razvrstitvi 17 sekund zaostanka za roza majico, ki je v lasti Danca Madsa Pedersena.