Mladi slovenski risi sesuli Hrvate (VIDEO)

Slovenska hokejska reprezentanca do 20 let je danes na Bledu začela nastope na svetovnem prvenstvu divizije I (skupina B). Za uvod so Slovenci premagali Hrvate s 7:0 (1:0, 4:0, 2:0).

SP tretje kakovostne ravni za to starostno kategorijo bo na Bledu potekalo do nedelje. Poleg Slovenije in Hrvaške nastopajo še Estonija, Italija, Poljska in Ukrajina.

Najboljša reprezentanca blejskega tekmovanja si bo zagotovila nastop na SP višje kakovostne ravni za naslednje leto. SP divizije I (skupina A) sicer letos v istem terminu (10. - 16. december) gosti Budimpešta, nastopajo pa Madžarska, Avstrija, Italija, Kazahstan, Danska in Japonska.

Vtise po tekmi sta strnila selektor reprezentance U20 Mitja Šivic in igralec tekme Nace Langus.

Po dvakrat sta v polno zadela Tian Hebar in Nace Langus, po enkrat pa Mark Sever, Anže Žeželj in Maj Crnkić.

Naslednja tekma izbrance Šivica čaka v torek ob 19.30 s Poljsko. Do konca SP pa bodo nato igrali še z Estonijo v četrtek, z Italijo v petek ter v nedeljo še z Ukrajino.