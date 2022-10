Mladi se lahko zgledujejo po vztrajnosti Ilke Štuhec

Ilka Štuhec svojim navijačem pogosto zagotovi kakšno presenečenje. Štajerka se bo letos predstavila z novim opremljevalcem. V svet alpskega smučanja se je namreč vrnil Kästle. V vlogi generalnega menedžerja podjetja s skrajnega avstrijskega zahoda je Alexander Lutschak, ki nam je razkril podrobnosti sodelovanja s štajersko smučarko.

Ilka Štuhec vselej meri visoko. FOTO: Denis Balibouse, Reuters

Gospod Lutschak, spomini na stare čase razkrivajo, da so nekoč pod Kästlejevo streho tekmovali Toni Sailer, pozneje Sepp Walcher, Pirmin Zurbrigeen in številni drugi asi. Kaj se je zgodilo, da dobri dve desetletji tega smučarskega proizvajalca ni na obzorju?

»V devetdesetih letih je lastništvo podjetja prevzel Benetton in premaknil proizvodnjo v Italijo. Tam so zaživel teniški loparji Prince, Nordica v smučarski industriji, denimo smučarski čevlji. Leta 1999 ni bilo več Kästleja, temveč Nordica. Takrat je podjetje na Predarlskem prenehalo delovati. Toda po petih letih so se zbrali stari lastniki, poskusili oživeti podjetje in to je začelo spet delovati po letu 2006 v stari strukturi, toda še dobrih 10 let so potrebovali, da so se vrnili k smučarskemu športu.«

Na tekmovalni ali rekreativni ravni?

»Mi si želimo vsem ponuditi naš izdelek. Nikakor ne zgolj tekmovalcem ali zgornjemu plačilnemu razredu. Zanimivo nam je tudi turno smučanje, ki je postalo v času pandemije zelo razširjeno. Urejena smučišča so bila dolgo zaprta, žičnice so se ustavile. Druga naša zgodba pa je tekmovalni šport. V tem primeru je dobro imeti v ekipi vrhunske smučarje, kot je Ilka. Ona je lahko zgled mladim, kako naj bodo zagnani in vztrajni. V Sloveniji sem doživel veliko smučarske vznesenosti. Pri vas imate podobno kot mi v Avstriji radi panoge na snegu, večkrat sem si na Pohorju ogledal Zlato lisico in bil navdušen na vzdušjem.«

Kolikor vem, ste doma na Štajerskem?

»Drži, v Gradcu, kar je, kot veste, slabo uro daleč od Maribora. Zato se tudi pod Pohorjem počutim domače in sem zato ponosen, da imamo zdaj Ilko kot Mariborčanko v naši tekmovalni ekipi.«

Ester Ledecka in Ilka Štuhec sta vaši najbolj prepoznavni imeni. Kaj pomeni to za vaše ambicije v prihodnosti?

»To pomeni, da bomo merili najvišje v hitrih disciplinah med žensko karavano.«

Tehnične discipline niso na seznamu vaših načrtov?

»O, ja, vsekakor. Imamo Martino Dubovsko. Je močna tekmovalka, lahko precej doseže. Predvsem se s sleherno tekmovalko, tako tudi Ilko, veliko pogovarjamo in ob začetku našega sodelovanja pozornost namenimo testiranju smuči. Smučarka mora biti prepričana in samozavestna glede izbire opreme.«

Štajerka si je poleti polnila baterije tudi na toplem. FOTO: Instagram

Vam glede visokih ciljev niso dale misliti Ilkine številne zdravstvene težave v zadnjih sezonah? Komaj so izginili zapleti s kolenom, so se prav v času letošnjih zimskih olimpijskih iger na Kitajskem pojavile nove v hrbtu. Kaj to pomeni?

»Gledamo v prihodnost. Seveda smo naredili veliko preizkusov in četudi testa ne kaže primerjati neposredno s tekmo, spoznavamo, da je zdaj Ilka na visoki ravni telesne pripravljenosti. Zelo je disciplinirana glede treninga, obenem pa zelo motivirana. Zato smo prepričani, da bo v prihodnje uspešna.«

Kdo je storil prvi korak glede možnosti sodelovanja – vi ali ona?

»Veste, v smučarski srenji je veliko stikov in pogovorov. In takole pač lahko pristopiš tudi k Ilki in jo vprašaš, ali bi testirala opremo. Ona je prikimala, pozneje smo jo poklicali po telefonu in se dogovorili za prve sestanke. Zdaj smo seveda zadovoljni, da jo imamo.« Siniša Uroševič