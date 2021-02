Mladi mu pomagajo do stare forme

Naslednja ovira: Tsitsipas

Pari četrtfinala OP Avstralije: Đoković (Srb, 1) – Zverev (Nem, 6), Dimitrov (Bol, 18) – Karacev (Rus), Medvedjev (Rus, 4) – Rubljov (Rus, 7), Nadal (Špa, 2) – Tsitsipas (Grč, 5).

Četrtfinalni spored moškega dela odprtega teniškega prvenstva Avstralije 2021 ima izrazito vzhodnoevropsko podobo. Na njem so Srb, v Nemčiji rojeni sin nekdanjih teniških igralcev iz razpadle Sovjetske zveze, Bolgar, Grk in kar trije Rusi, med njimi presenetljivo tudi 27-letni kvalifikant, 114. na lestvici ATP. Tehtnico poskuša prevesiti, ki se je v Melbournu trinajstič uvrstil med najboljšo osmerico ter zaostaja le za(15) in(14).Toda šampionsko lovoriko je osvojil le enkrat, leta 2009, kar je njegova najslabša bera na turnirjih velike četverice. Španec je vendarle drugi igralec sveta in letos še ni izgubil niza v Avstraliji. Gladko je opravil tudi z Italijanoms 6:3, 6:4, 6:2, njegove privržence pa predvsem zanima, kako se bori z načetim hrbtom. Zaradi zapleta je pred dvema tednoma izpustil pokal ATP in tudi v Melbournu je večkrat potožil, da ni pravi. Da se počuti bolje, je včeraj resda potrdil že s prepričljivim nastopom in servisi prek 200 km/h.»Kar dobro se kosam s poškodbo. Če se stanje ne bi izboljšalo, ne bi mogel uresničiti želja za letošnje OP Avstralije, zato takoj podpišem, da bi bil zadovoljen, če bi se do konca turnirja počutil tako kot danes. Bolje sem tako s telesnega kot teniškega vidika. Proti Fogniniju so bili moji drugi servisi na ravni minulega poldrugega leta, kar je zelo pomembno,« je pojasnil Nadal, ki doslej ni imel večjih težav s hitro igralno podlago.»Tokrat je bilo v ozračju veliko vlage in vse skupaj se je odvijalo še hitreje kot običajno. Rad imam hitre žogice, vendar se moram navaditi, da se razmere za igro pogosto spreminjajo. Osredotočen sem moral biti tudi proti Fogniniju, čeprav bi lahko iz rezultata sklepali, da sem imel lahko delo,« je potrdil 34-letni Majorčan, ki se je skupno že 43-krat prebil v četrtfinale turnirjev za grand slam. Njegov naslednji tekmec bo, ki je med osmerico napredoval brez boja, saj se je Italijanvdal zaradi poškodbe trebušne prepone.Nadal se je z Grkom doslej pomeril sedemkrat in šestkrat zmagal, ugnal ga je tudi v polfinalu Melbourna 2019 s 3:0. »Stefanos je mlad, močan in igra z veliko energije. Toda prav dvoboji s fanti njegovega kova mi pomagajo pri vračanju v formo po 19 dnevih brez normalnega treninga. Počutim se, kot da bi pridobil hitrost, zdaj potrebujem dodaten korak naprej. Želim osvojiti še kakšen turnir velike četverice, ne da bi postal obseden. Če si preveč ambiciozen, se lahko zaradi frustracije zaustaviš kar sam,« je zagotovil Nadal.