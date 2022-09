Misija (ne)mogoče: kako ustaviti Haalanda?

Nogometna operacija Norveška je prešla v obdobje, ko nič več ni prepuščeno naključju. Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je štiri dni pred derbijem z vikingi v ligi narodov (sobota, 18.00) zaprl treninge izbrane vrste, saj želi v miru skovati obrambo pred lasersko vodenimi izstrelki, ki jih premore v nogah norveški zvezdnik Erling Braut Haaland, in izbrati pravo taktiko za spopad z Norvežani v Stožicah. Slovenija je letos igrala šest tekem v marcu in juniju, pri čemer je zgolj junija igrala v štirih različnih, četudi vsebinsko podobnih modelih igre (3-4-1-2, 3-4-2-1, 3-4-3 in 5-3-2). Junija je najprej izgubila s Švedsko v Stožicah, nato doživela daleč najslabši večer v 22-letni zgodovini slovensko-srbskih nogometnih odnosov, v drugem delu pa – ko je ekipo vodil Kekov pomočnik Boštjan Cesar – dvakrat remizirala z Norveško v Oslu in s Srbijo v Ljubljani.

Po večini s tremi branilci

Tekma v Oslu (0:0) je pomenila rezultatski zasuk Slovenije, vsaj delno je ustavila plaz hudih kritik navijačev in ponudila upanje na lepši jutri, zato jo velja vzeti pod drobnogled. Gostje so jo začeli z enim branilcem več kot prej (Oblak; Brekalo, Blažič, Bijol; Sikošek, Kurtić, Gnezda Čerin, Stojanović; Celar, Šeško, Verbič), podobno je bilo nekaj dni pozneje proti Srbiji, ko sta na njunem nekdanjem stadionu v Stožicah začela derbi tudi Andraž Šporar in Miha Zajc. Ni nujno, da bo Kek tudi sobotni izziv sprejel s pomočjo treh oziroma petih branilcev v liniji, gotovo pa razmišlja o tej možnosti. Navsezadnje je vajena igrati v takšni postavitvi celotna Kekova obramba – trener madridskega Atletica Diego Simeone le izjemoma ne igra v postavitvi s tremi branilci, torej bi se moral v njej dobro znajti tudi vratar Jan Oblak. Podobno velja za Viking, pri katerem igra David Brekalo, in Udinese, v majici katerega blestita Jaka Bijol in Sandi Lovrić. Miha Mevlja igra v liniji treh branilcev večino kariere, četudi Spartak po večini igra s štirimi. Enako velja za Miho Blažiča – Angers je resda uspešnejši v primerih, ko igra s štirimi branilci, toda tri tekme v francoski ligue 1 je igral tudi v postavitvi 3-1-4-2. Slovenci poznajo odgovor, kako ustaviti Haalanda, rešitev se seveda ne skriva (zgolj) v sistemu igre. Superzvezdnika Manchester Cityja je treba – vsaj v teoriji – čim bolj oddaljiti od kazenskega prostora, stati višje, četudi je to pogosto zelo tvegano. V Oslu jim je spodletelo le enkrat, dvakrat, toda tudi to je bilo dovolj, da je moral Miha Blažič poseči po prekršku za rdeči karton. Slovenske branilce v vsakem primeru čaka strahovito velik izziv, ki ga s težavo rešujejo tudi najboljši na svetu – kako si drugače pojasniti podatek, da je Haaland zabil neverjetnih 14 golov v pičlih devetih tekmah te sezone premier league in lige prvakov? Toda treba je poskusiti, da bo 195 cm visoki atlet tudi v Stožicah ponavljal besede »Oblak, Oblak, Oblak …« kot nazadnje v Oslu.