Milijonarji s praznimi puškami

V nogometnem plesu vrtoglavih zneskov so bili v minulih tednih v vodilnih vlogah Francozi. Posebno Kylian Mbappe, ki ga Real iz španske prestolnice ni mogel odkupiti od PSG niti z 200-milijonsko odškodnino, a tudi Antoine Griezmann po vrnitvi iz Barcelone k Atleticu iz Madrida, potem ko je sprejel znižanje letne plače na »pičlih« deset milijonov evrov neto. Toda svetovni prvaki v četrtem nastopu v kvalifikacijah za mundial 2022 niso bili na domačem igrišču kos reprezentanci BiH, ki je doslej le enkrat nastopila na SP; leta 2014, ko je zasedla 20. mesto.



Mbappe, Griezmann in Karim Benzema so sedmič igrali skupaj v zvezdniški konici francoskega napada, odkar se je slednji 2. junija letos vrnil v izbrano vrsto po petih letih izobčenja. Dobro so začeli ter proslavili zmagi s 3:0 nad Belgijo in Bolgarijo na pripravljalnih tekmah pred evropskim prvenstvom, nato uspešno prestali prvi test na euru proti Nemčiji (1:0). A to je bila tudi zadnja zmaga: sledila sta remija proti Madžarski (1:1) in Portugalski (2:2), Švica jih je po streljanju enajstmetrovk (po 120 minutah 3:3) poslala domov že v osmini finala. Da velika imena ne pomenijo samodejnih uspehov, je potrdilo nadaljevanje kvalifikacij za SP. Francija je v Strasbourgu s težavami iztržila remi (1:1) proti BiH, ki jo je marca ugnala v Sarajevu z 1:0. V prvih štirih krogih je zmagala še v Kazahstanu (2:0), z Ukrajino igrala neodločeno (1:1) v Saint-Denisu, po svoje pa ima srečo, da je skupina D nekaj posebnega. Preostale štiri reprezentance še vedno čakajo na prvo zmago. Ukrajinci, ki bodo v ponedeljek gostili Francoze, so drugi na lestvici s štirimi remiji. Z Mbappejem tudi pri Realu Francoski selektor Didier Deschamps je v sredo sestavil enajsterico s tržno vrednostjo 587 milijonov evrov. Pri BiH z 20 milijoni izstopa Miralem Pjanić, ki pa se je ob razkroju Barcelone znašel v brezzračnem prostoru. Kljub vsemu je kapetan gostov Edin Džeko v 36. minuti presenetil svetovne prvake, ki so izenačili štiri minute pozneje prek Griezmanna, v 51. minuti pa ostali z desetimi možmi zaradi brutalnega prekrška Juliesa Koundeja. »Želeli smo zmagati, a ni bilo vse brezhibno. V zvezni vrsti in obrambi imamo še vedno preveč težav, ki jih težko odpravimo med tako kratkimi pripravami. To ni izgovor, saj želimo ubraniti naslov prvakov,« je priznal Deschamps, medtem ko je Benzema odgovarjal na vprašanja o Mbappeju, ki si je poškodoval mečno mišico: »Hitro bo okreval, prej ali slej ga vidim pri Realu. Dobro se razumeva in želim igrati z njim v Madridu.«

Džeko je pri 35 letih zabil 60. gol v dresu BiH in zaseda deseto mesto med najboljšimi strelci evropskih reprezentanc vseh časov; prvi je Cristiano Ronaldo s 111 goli. Po osvojeni točki je ocenil: »Nihče, verjetno niti mi, ni pričakoval takšnega razpleta. Nesrečno smo prejeli gol, a se nam je vse povrnilo z rdečim kartonom. V igri 11:11 bi težko zdržali do konca.«

