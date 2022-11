Miklavž je pohitel in prinesel euro 2022

Od 20. junija 2018, ko je izvršni odbor Evropske rokometne zveze (EHF) na zasedanju v Glasgowu potrdil skupno kandidaturo Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore za organizacijo 15. evropskega prvenstva za ženske, so slovenske rokometašice odštevale leta, potem mesece, nato tedne in dneve, zdaj pa le še ure do začetka turnirja, ki bo vrhunec njihovih karier. Danes ob 18.00 se bodo za začetek v celjski dvorani Zlatorog pomerile s trikratnimi evropskimi prvakinjami iz Danske.

»Priznam, da smo že pošteno nestrpne. Iz ure v uro čutimo stopnjevanje napetosti, ampak to je pozitivna nervoza, ki jo mora čutiti vsak športnik. To je velik dogodek in v čast nam je zastopati barve domovine na domačih tleh. To je redek privilegij. Navijačem obljubljamo borbo do zadnjega atoma moči,« je včeraj popoldne pred zadnjim treningom ter prvim in edinim v Zlatorogu, ki je bil zgrajen za moški EP 2004, čustva razkrila kapetanka Ana Gros, ena najboljših strelk lige prvakinj zadnjih let.

Slovenski fantje so pred 18 leti osvojili srebro, kar je bila prva kolajna za slovenski kolektivni šport, in se prebili na OI v Atenah. Od deklet takšnega podviga ni mogoče pričakovati, vendar žoga je okrogla in vsaka tekma se začne z 0:0. Po Danski bosta sledili tekmi s Švedsko (nedelja) in Srbijo (torek), tri reprezentance iz skupine B pa bodo napredovale v glavni del, ki bo v Ljubljani. Prav prihod v Stožice je osnovni cilj 19 izbrank Dragana Adžića, ki so imele odlične razmere za delo.

Presenečenje v sobah

EP bo malce prej kot običajno, da ne bi sovpadal z nogometnim mundialom v Katarju. »Kaže, da je letos Miklavž malo pohitel,« se je pošalila še ena izkušena levoroka igralka Barbara Varlec, ko je za prvi november prišla v sobo hotela Rimske Terme, kjer je v prvem delu nastanjena slovenska izbrana vrsta. Ostale tri reprezentance bodo v Thermani v Laškem. V bližnjih Rimskih Toplicah so direktorica reprezentance Anja Frešer in pomočniki vsako sobo okrancljali s fotografijami igralk ter darilci sponzorjev, da bi se naše rokometašice počutile čim bolj domače.

Kot je povedal predsednik Rokometne zveze Slovenije Franjo Bobinac, bo vrhunec njegovega 14-letnega mandata in tudi labodji spev, saj se umika s položaja, stal približno 1,7 milijona evrov. »Kakšnih 40 odstotkov bo prispevala država, ostalo pa sponzorji RZS in prvenstva ter lokalni partnerji. Pomemben delež si obetamo tudi od prodaje vstopnic. Verjamem, da bomo EP končali s pozitivno ničlo,« je pojasnil Bobinac, ki se bo decembra potegoval za predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije. Če bodo Slovenke prišle v Stožice in tam izboljšale dosežek rodu iz leta 2004, ki je s trenerjem Robertom Begušem osvojil 9. mesto na EP, bi lahko v blagajni RZS ostal tudi kakšen evro več. »To bo posebno prvenstvo. Sanje se ne uresničujejo vsak dan. Vzdušje v ekipi je odlično, zdrave smo, na igrišču želimo uživati ob podpori navijačev, to pa nam lahko prinese uspeh. Vse je odvisno od nas,« je optimistična povratnica po porodniški Tamara Mavsar.