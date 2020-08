Miami zmagal na krilih Dragića (VIDEO)

Blestel Vučević

V NBA je bil večer presenečenj. Uvodno tekmo končnice sta izgubili najboljši ekipi rednega dela. Milwaukee je izgubil proti Orlandu (122 : 100), Lakersi pa proti Portlandu (100 : 93). Prvo zmago je zabeležil Miami, ki je bil ob 24 točkahboljši od Indiane s 113 : 101.Miami je do prve zmage proti Indiani prišel po odlični igri v zadnji četrtini, ki jo je dobil z 32 : 21. Blestela staz 28 točkami in Goran s 24 točkami, od tega 20 v drugem polčasu.je prispeval 17 točk in 10 skokov. Pri Indiani sta po 22 točk doseglainGoran je ob tem zbral še šest skokov, pet podaj in eno ukradeno žogo, njegov met iz igre pa je bil 9 : 19 (trojke 4 : 9).Portland je od zaostanka 81 : 87 prišel do zmage s trojkami. Najprej sta ju zadelain(87 : 87), nato še Lillard in(95 : 89), nato pa minuto in 15 sekund pred koncem še(98 : 93).Lillard je tekmo končal pri 34 točkah, McCollum jih je dodal 21, odličen pa je bil znovas 16 točkami in 15 skoki. Lakersom ni pomagal niti trojni dvojček(23 točk, 17 skokov, 16 podaj), niti 28 točk in 11 skokov. Oba sta v odločilnih trenutkih zgrešila po dva prosta meta.Osmouvrščena ekipa vzhoda Orlando je premagala najboljšo ekipo rednega dela Milwaukee. Pri zmagovalcih je blestel črnogorski centers 35 točkami in 14 skoki, pomemben delež k zmagi pa so prispevali igralci s klopi(18 točk),(11 točk, 11 podaj) terin, ki sta dosegla po 15 točk.je bil z 31 točkami, 17 skoki in 7 podajami najboljši igralec Milwaukeeja, drugi igralci pa so zaostali za svojimi povprečji.je zbral 15 točk,14,10,pa zgolj 5.V četrti tekmi večera je Houston premagal Oklahomo (123 : 108). Na krilih, ki je dosegel 37 točk (11 skokov), je vodil od začetka do konca, ob koncu tretje četrtine pa so imeli najvišjo prednost 101 : 78. Izostaneksta odlično nadomestilaz 22 točkami inz 21. Pri Oklahomi jezbral 29 točk,pa j20 točk, 10 skokov in 9 podaj.