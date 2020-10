Miami izgubil tudi drugo tekmo finala

Spet kraljevala naveza LeBron James in Anthony Davis

Starševska vloga Spoelstre

Lakersi so tudi v drugi tekmi finala končnice lige NBA brez težav ugnali Miami Heat s 124 : 114. Miami je igral brez poškodovanihin. Prvo četrtino je Los Angeles dobil z 29 : 23, drugo z 39 : 31, tretjo je z 39 : 35, zadnja pa je bila izenačena 21 : 21.Najboljši strelec Miamija je bils 25 točkami,jih je dosegel 24,pa 17 . Pri Los Angelesu je spet kraljevala navezain. James je dosegel 33 točk, Davis pa 32.Naslednja tekma bo ob 1.30 v ponedeljek po srednjeevropskem času. Trener Miamijaje pred drugo tekmo dejal, da Dragić s poškodovanim stopalom in Adebayo, ki ima težave z ramo in vratom, ne bosta igrala. Ni pa povedal ničesar za prihodnje tekme.»Razen trenerske sem moral zadnjih 24 ur igrati tudi neke vrste starševsko vlogo starša. Oba sta res izjemna. Oba si želita igrati in sem moral za nocoj vzeti odločitev iz njunih rok,« je dejal trener Miamija Erik Spoelstra in pustil odprta vrata za igranje Dragića in Adebaya v prihodnje. »O tem, kaj bo jutri, ne bom govoril.«