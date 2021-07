Mezgec v nevarnem begu, na koncu peti

Nemec Nils Politt je zmagovalec 12. etape dirke po Franciji od Saint-Paul-Trois-Chateauxja do Nimesa (159,4 km). Sedemindvajsetletnik iz Kölna je bil najboljši med ubežniki, med katerimi je peto mesto pripadlo Slovencu Luki Mezgecu. Ubežniki so v cilj pripeljali skoraj 16 minut pred glavnino. V njej je bil tudi slovenski as Tadej Pogačar.



V generalni razvrstitvi ima 22-letni član UAE Team Emirates še naprej 5:18 minute prednosti pred Kolumbijcem Rigobertom Uranom (EF Education-Nippo). Tretji je Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) z zaostankom 5:32 minute, še sekundo več pa zaostaja Ekvadorec Richard Carapaz (Inoes Grenadiers) na četrtem mestu.



Po nekaj uvodnih napadih v bočnem vetru je hitro postalo jasno, da bo zmagovalec današnje preizkušnje prišel iz skupine 13 ubežnikov. Ti niso bili nevarni v generalni razvrstitvi, med njimi pa se je znašel tudi Mezgec (BikeExchange), ki je bil na koncu peti (+2:06).



Triintridesetletni Kranjčan je bil med ubežniki eden izmed favoriziranih sprinterjev poleg Nemca Andreja Greipla (Israel Start-Up Nation) in Francoza Juliana Alaphilippa (Deceuninck-Quick-Step), ravno zaradi tega pa so nekateri skušali večjo skupino razbiti in se izogniti sprintu vseh kolesarjev v ospredju.



Štirje kolesarji so se nato odlepili in si nabrali dovolj velik naskok pred ostalimi, da so med seboj obračunali za zmago v etapi. Najmočnejši je bil Politt (Bora-hansgrohe), ki je slavil šele drugo zmago v profesionalnem kolesarstvu. Drugo mesto je pripadlo izkušenemu Špancu Imanolu Ervitiju (Movistar), tretji je bil avstralski debitant na Touru Harry Sweeney (Lotto Soudal). Oba sta zaostala 31 sekund.



Pred tem je Nemec slavil zgolj še v četrti etapi dirke po Nemčiji pred tremi leti. Tisto preizkušnjo je v skupnem seštevku dobil Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious).



Tudi slednji je tako kot Pogačar varno zaključil etapo z glavnino. V njej je za edini omembe vredni dogodek poskrbelo moštvo Ineos Grenadiers, ki je nekoliko pospešilo na izpostavljenih vetrovnih območjih zadnjega dela trase, a brez uspeha. V cilj so vsi favoriti za skupno zmago prišli 15:52 minute za zmagovalcem.



V petek bo na sporedu še ena tranzicijska etapa proti Pirenejem. Kolesarji bodo morali na poti od Nimesa do Carcassonna premagati relativno ravninskih 219,9 km, znova pa je pričakovati boj za etapno zmago bodisi med ubežniki bodisi med sprinterji.

