Mezgec obstal na kolesu, ko so se lomile kosti

Ko nihče ne zavira

Pot kolesarja je trda, še trši pa so asfalt in ograde, ob katere pri padcih udarijo najboljši kolesarji na svetu. To je bilo v cilju 1. etape dirke po Poljski skoraj usodno za 23-letnega(Deceuninck Quick Step), nizozemskega prvaka, ki ga je na rob ceste zrinil rojak(Jumbo Visma). Slednjega nekaj časa ne bi smeli videti na dirkah, je prepričan(Mitchelton Scott), ki je imel v Katovicah izjemno srečo. Medtem ko so okoli njega po zraku letele zaščitne ograde in so se lomile kosti, je obstal na kolesu.Mezgec dobro pozna ciljno ravnino v Katovicah. Lani je na njej v 2. etapi slavil prvo od dveh zmag na dirki po Poljski. Tokrat je ciljno črto prekolesaril kot četrti, vendar je po Groenewegnovi diskvalifikaciji osvojil 3. mesto. Ravno zaradi prizorišča – cesta gre v zadnjem kilometru navzdol, tako da hitrosti kolesarjev, ki na ravnini v sprintu sicer dosegajo okoli 70 km/h, presegajo 80 km/h – se je po hudi nesreči odprlo vprašanje, kdo je bolj odgovoren zanjo. Groenewegen, saj je v boju za zmago nepravilno oviral in ogrožal tekmeca, ali prireditelji, ki so v iskanju spektakla zanemarili varnost kolesarjev.»To je eden od najnevarnejših sprintov v sezoni. Naklon ceste je med štirimi in petimi odstotki, hitrosti presegajo 80 km/h, vendar to ni edina težava. Kolesarjem v zavetrju pred zaključkom niti ni treba poganjati, vsi čutijo, da imajo sveže noge, in nastane gneča, v kateri nihče ne želi zavirati. Vsak hoče izkoristiti vsako luknjo. Če sem iskren, smo vsako leto razmišljali, da se lahko zgodi kaj takšnega,« je nadaljeval Mezgec, za katerega vprašanje odgovornosti ni enoznačno.»Vsak je odgovoren na svoji strani. Lahko bi bolje poskrbeli za varnost. Če primerjamo to nesrečo s podobnim incidentom, ki sta ga imela pred leti na Touruin, je razplet povsem drugačen. V Franciji so ograde ostale trdno na tleh, Cavendisha je le odbilo nazaj na cesto, ko je trčil ob njih. Jakobsena je na Poljskem zaustavilo na mestu, udarec je bil precej bolj silovit. Svetovna kolesarska zveza UCI mora poskrbeti za to, da bodo prireditelji dirk bolje poskrbeli za varnost. To pa ne spremeni dejstva, da je Groenewegen storil napako. Jakobsena ni poškodoval nalašč, mu je pa nalašč zaprl pot, ni razmišljal, kaj se lahko zgodi pri tej hitrosti. UCI bi morala uvesti daljšo prepoved dirkanja, če v sprintu spreminjaš linijo in ogrožaš druge. Vsak bi dvakrat razmislil, preden bi storil kaj nepremišljenega,« se Mezgec nadeja izboljšav.Kakšna pa bi bila primerna kazen za Groenewegna? »Zaradi njegove poteze je moralo pet kolesarjev v bolnišnico, veliko je zlomljenih kosti, en kolesar se je komaj zlizal. Za nekaj mesecev bi ga morali dati na hladno brez dirkanja, naj dobro premislil, kaj počne,« je o morebitnih sankcijah spregovoril 32-letni Kranjčan, ki upa, da bo ta padec streznitev za kolesarje, ki so se po dolgi prekinitvi zaradi pandemije vrnili na dirke, odločeni, da se bodo izkazali za vsako ceno. Če se bo sezona nadaljevala po njegovih načrtih, bo 29. t. m. v Nici na startu Toura.