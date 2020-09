Mezgec med sprinterskimi ubežniki do drugega mesta

POOL VIA REUTERS Primož Roglič FOTO: Marco Bertorello Pool Via Reuters

Devetnajsta etapa dirke po Franciji pričakovano ni prinesla težav za slovenska kolesarjain, ki sta zadržala prvi mesti v skupnem seštevku. Prvo ubežno skupino je sicer ujel na koncu drugi, ki pa znova ni mogel preprečiti etapne zmage DancuDanec (Sunweb) je podobno kot v 14. etapi do Lyona presenetil skupino zasledovalcev in se jim odpeljal. Etapo je na drugem mestu znova končal Mezgec (Mitchelton-Scott), tretji pa je bil Belgijec(Trek Segafredo).Irec(Deceuninck-Quick-step) je bil osmi,(Bora-Hansgrohe) pa deveti. S tem je Bennett tako rekoč že osvojil zeleno majico najboljšega sprinterja. V razvrstitvi ima namreč 55 točk prednosti pred Petrom Saganom (Bora-Hansgrohe), do konca pa bo na voljo še 90 točk, od tega 20 nedosegljivih v sobotnem kronometru, kjer sprinterji ne bodo pri vrhu.Zadnja ravninska etapa Toura pred nedeljsko parado po pariških cestah je bila označena kot ena tistih, na kateri se je treba izogniti težavam. Oba slovenska kolesarja, Roglič in Pogačar, ki se borita za dvojno zmago na Touru, sta v varnem zavetju svojih ekip storila več kot dovolj, da se lahko mirno pripravita na sobotni kronometer z gorskim ciljem na Planche des Belles Filles.Roglič bo v soboto branil 57 sekund prednosti pred Pogačarjem, ta pa 30 sekund naskoka pred KolumbijcemSo pa sprinterji prišli na svoj račun v današnji etapi, a ne na pričakovan način. Do prvega vmesnega sprinta je vse potekalo po načrtih, spredaj je bilo nekaj ubežnikov, favoriti v boju za zeleno majico pa so sprintali za točke 49 kilometrov do cilja.Potem pa so se začeli napadi in v enem od teh se je sprva odlepila sedmerica, vključno z Bennettom in Saganom ter olimpijskim prvakom iz Ria de Janeira,Potem pa se je sedmerici priključila še peterica, med katero je bil tudi 32-letni slovenski sprinter. Dvajset kilometrov pred ciljem so si nabrali skoraj tri minute prednosti, kar je pomenilo, da so storili dovolj, da med sabo obračunajo za etapno zmago.So pa tisti, ki nimajo možnosti v sprintu, napadali eden za drugim. Med drugim si je prednost nabral tudi zmagovalec 14. etape, Danec Soeren Kragh Andersen (Sunweb) s podobno taktiko neprestanih napadov njegove ekipe.Hitro si je prikolesaril več kot 30 sekund prednosti, medtem ko pravega sodelovanja v ozadju ni bilo, moštveni kolega Mezgeca v skupini, Jacku Bauerju pa ni uspelo pokriti napada odličnega Danca.Tako je Kragh Andersen slavil še drugo etapno zmago na Touru, skupno pa četrto za Sunweb. Razplet pa skorajda identičen kot v 14. etapi, potem ko je bil v še manjši skupini kolesarjev Mezgec najmočnejši in osvojil drugo mesto.