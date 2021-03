Meta Hrovat je na zadnji tekmi v švicarskem Lenzerheideju v veleslalomu osvojila tretje mesto (+ 0,48). Pred njo sta bili le zmagovalka Alice Robinson, ki prihaja z Nove Zelandije, in Američanka Mikaela Shiffrin (+ 0,28). To so Metine četrte stopničke v svetovnem pokalu.

