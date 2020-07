Messi z dežja pred Oblakova vrata

Druga polovica junija ni bila prijazna do nogometašev Barcelone, saj so z remijema v Sevilli in Vigu prepustili prvo mesto na lestvici španske lige madridskemu Realu, ki ima pred zadnjimi šestimi krogi dve točki prednosti. In kaj bo Kataloncem prinesel zadnji dan v mesecu? Bržkone najtežjo možno oviro ta hip: dvoboj z Atleticom iz Madrida, ki je nanizal štiri zaporedne zmage v svojem značilnem slogu. Dosega malo malo golov, toda Jan Oblak jih prejema še veliko manj. Vrstni red na vrhu španske razpredelnice pred današnjim derbijem na stadionu Camp Nou (ob 22. uri) pove veliko. Real je doslej zbral 71 točk, Barcelona 69, Atletico 58, Sevilla 54, Villarreal 51 ... Oblakovi četi bi nove točke prišle zelo prav za ubranitev tretjega mesta in zagotovitev mesta v ligi prvakov, Barça želi prekiniti črni niz, ki je vnesel nemir v slačilnico moštva in močno načel avtoriteto trenerja Quiqueja Setiena.



Še posebno nezadovoljna sta videti Lionel Messi in Luis Suarez, saj se zavedata, da gre za ključno obdobje v sila neprijazni sezoni in da ima Real poleg točkovnega naskoka bržkone nekoliko lažji razpored v finišu prvenstva. Oba tekmeca za naslov prvaka se bosta pomerila z Villarrealom in Alavesom, toda medtem ko se bodo Madridčani udarili še z Getafejem, Athleticom, Granado in Leganesom, se bodo Katalonci soočili tudi z Atleticom, Espanyolom, Valladolidom in Osasuno. »Ne pozabite, mi smo Barça in prvenstvo še ni odločeno. Bojevitost do konca je zapisana v naš DNK, zato moramo dvigniti glave in se z Atleticom spopasti na vso moč,« na družabnih omrežjih opogumlja soigralce Gerard Piqué, ki še vedno računa, da bi si lahko Barcelona prilastila deveti šampionski naslov v zadnjih 12 letih. Real je v tem času osvojil le dve lovoriki (2012 in 2017), Atletico eno (2014).

Prva Simeonejeva zmaga?

Jan Oblak je v soboto odigral 250. uradno tekmo v dresu Atletica in v klubski zgodovini je pred njim le en vratar: Abel Resino, ki je v letih 1986–1995 branil v 303 dvobojih. Toda Škofjeločan je lani podaljšal pogodbo do leta 2023, zato se bo nedvomno zavihtel na vrh, hkrati pa nadaljeval niz imenitnih predstav. V španski ligi je nastopil v 185 dvobojih in 102-krat ohranil nedotaknjeno mrežo, kljub prejetemu golu na zadnji tekmi z Alavesom (z enajstmetrovke v 93. minuti) pa se zlepa ne bo odrekel peti zaporedni trofeji zamora za najboljšega vratarja španske lige, čeprav ima Thibaut Courtois iz Reala trenutno nižji količnik prejetih golov na tekmo (0,62 : 0,72 %). Njegove fantastične obrambe bodo prišle zelo prav Atleticu, ki še ni zmagal v Barceloni, odkar ga vodi trener Diego Simeone.



Na stadionu Camp Nou je gostoval 12-krat ter iztržil pet nedoločenih izidov in sedem porazov. A vendarle, če bi v 13. soočenju prišel do šestega remija, bi verjetno že pokopal upe Messija & Co.