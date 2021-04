Messi lovi Atletico z rekordi

V Italiji, Angliji in Nemčiji se nogometaši Interja, Manchester Cityja in Bayerna nezadržno bližajo novim naslovom državnega prvaka, zato pa je toliko bolj razburljivo v Franciji in Španiji, kjer imata vodilna Lille in Atletico Madrid majhno prednost in vsak po tri nevarne zasledovalce. Na Iberskem polotoku bo danes pritegnil pozornost dvoboj med madridskim Realom in njegovim soimenjakom Betisom iz Seville, ki je na lestvici šesti, v nedeljo pa gostovanji Atletica pri vedno žilavem Athleticu iz Bilbaa in Barcelone z Lionelom Messijem v formi za rekorde pri sedmouvrščenem Villarrealu.



Argentinski superzvezdnik je po lanskem ponesrečenem poskusu zamenjave kluba doživel številna razočaranja. Barcelona se je v ligi prvakov poslovila že v osmini finala po domačem polomu s PSG (1:4), v španski ligi se lahko zahvali le nespretnosti madridske druščine Jana Oblaka, sicer bi bil šampionski naslov že oddan. Za Katalonce sta se slabo končala oba ligaška clasica z Realom in prvi derbi z Atleticom (drugi bo na sporedu 7. maja), a njihov zaostanek ni usoden: Atletico je pred zadnjimi šestimi krogi zbral 73 točk, Real 70, Barcelona 68 s tekmo manj, Sevilla 67 ... Messi čuti, da se mu iztekajo priložnosti za podvige, zato bo v naslednjih tednih napel vse preostale sile, čeprav še zdaleč nima tako vrhunskih soigralcev kot v zlatih časih Barçe. Če je v sezoni 2014/15 sodeloval pri napadalnih akcijah z Andresom Iniesto, Xavijem, Neymarjem in Luisom Suarezom, so zdaj njegova realnost Pedri, Ousmane Dembele, Francisco Trincao, Martin Braithwaite ...

Lewandowski krepko spredaj Dva meseca pred 34. rojstnim dnevom resda ni več tako hiter in neustavljiv pri preigravanjih, a je še vedno vražji strelec in podajalec. V četrtek je dvakrat zatresel vratnico, a tudi prispeval dva gola in eno asistenco k zmagi nad Getafejem s 5:2 ter z njima postavil nove nogometne mejnike. V španski ligi 2020/21 je zabil že 25 golov (19 z nogo, 3 z enajstmetrovkami, 2 s prostima streloma in 1 z glavo) in postal prvi v zgodovini petih najmočnejših nacionalnih prvenstev v Evropi, ki je v 12 zaporednih sezonah dosegel vsaj 25 golov. Približal se je tudi peti zaporedni lovoriki pichichi za najboljšega strelca DP, skupno osmi v 12 sezonah (trikrat ga je prehitel Cristiano Ronaldo, enkrat takratni soigralec Suarez), saj ima štiri gole prednosti pred Karimom Benzemajem iz madridskega Reala in pet pred nedeljskim tekmecem Gerardom Morenom iz Villarreala.



Messi je tik pred koncem zadnje tekme prepustil streljanje enajstmetrovke Antoinu Griezmannu, sicer bi bil verjetno že pri 668 golih v 772 nastopih za Barcelono in bi sam prevzel drugo mesto v boju za evropski zlati čevelj. Trenutno si ga deli z Ronaldom, oba sta zbrala po 50 točk. Pred njima je le Bayernov stroj za zabijanje golov Robert Lewandowski, ki je v 25 nastopih v nemški ligi kar 35-krat zatresel mrežo nasprotnega moštva. S 70 točkami je bržkone neulovljiv, čeprav zaradi poškodbe kolena počiva od 28. marca. Eduardo Brozovič

Komentarji: