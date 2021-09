Messi in Ronaldo še nista rekla zadnje

Ko se je zdelo, da njuni zvezdi vendarle ugašata, sta Cristiano Ronaldo in Lionel Messi s poletno menjavo delovnega mesta in nekaj reprezentančnimi podvigi vnovič poskrbela, da ju soj žarometov še vedno obdaja z vseh strani. Kot bi se dogovorila, sta bila oba zelo dejavna na septembrskih kvalifikacijskih tekmah za nastop na SP 2022. Najprej je udaril Portugalec, ki je s 110. golom za reprezentanco podrl rekord Iranca Alija Daeija, na tekmi z Irsko v Almancilu pa nato dosegel še svoj 111. zadetek za dramatično zmago v izdihljajih tekme. Ker jo je proslavljal s slačenjem dresa, mu je slovenski sodnik Matej Jug pokazal rumeni karton, zaradi katerega ni imel pravice nastopa na naslednji tekmi v Bakuju. Navijači in vodilni možje Manchester Uniteda se lahko Jugu zahvalijo, da je Ronaldo še nekaj dni prej od pričakovanj, prestati je moral tudi petdnevno samoosamitev, začel trenirati s soigralci v pričakovanju svojega drugega ognjenega krsta v dresu rdečih vragov. Ta se je proti Newcastlu razpletel sanjsko – z dvema goloma za zmago s 4:1.



»Imamo fantastično, mlado ekipo s fantastičnim trenerjem, a moramo še dozoreti, če želimo osvojiti prvenstvo in ligo prvakov. Toda smo na dobri poti. Tu sem, da pomagam,« je po zmagi za BBC Sport dejal Ronaldo, ki ga že jutri čaka naslednja tekma v Bernu s serijskimi švicarskimi prvaki Young Boys. Messi čaka na nov podvig Potem ko je v škandaloznih okoliščinah odigral le nekaj minut velikega sosedskega obračuna z Brazilijo, se je Messi izkazal s trojčkom proti Boliviji in na večni lestvici z 79 goli prehitel legendarnega Brazilca Peleja. Argentinski as ob podpisu pogodbe s Paris Saint-Germainom ni skrival, da si najbolj od vseh naslovov želi ravno ligo prvakov, ki se mu je v zadnjih šestih letih trmasto izmikala. Ronaldo ga je v vrstah Reala zasenčil s tem, ko je v tem obdobju trikrat zapored postal evropski klubski prvak, evropski prestol pa je zasedel tudi s Portugalsko. Messi je letos z Argentino prekinil urok južnoameriškega prvenstva, zdaj je čas za nov klubski podvig.



»V zadnjih letih je bil klub blizu naslovu v ligi prvakov, tudi jaz bi zelo rad osvojil še enega. Menim, da sem na idealnem mestu za kaj takšnega,« je za CNN povedal Messi, ki je z Barcelono osvojil štiri evropske naslove, Ronaldo pa z Unitedom in Realom enega več. Argentinec, ki je tik pred reprezentančnim premorom odigral prvo tekmo v dresu PSG, minuli konec tedna tako kot Neymar ni igral v prvenstvu (zmaga nad Clermontom s 4:0), tako da bi lahko udarni napad MNM, ki ga sestavlja še Kylian Mbappe, prvič združil moči ravno na sredinem gostovanju v Bruggeu. Slovenskih sedem PSG je na stavnicah prvi favorit (kvota okoli 4), Manchester City, letošnji poraženi finalist, je Francozom tesno za petami. Približno dvakrat manj možnosti naj bi imela branilec lovorike Chelsea in Bayern. Od klubov s slovenskimi nogometaši je blizu favoritom zgolj Atletico Jana Oblaka s povprečno kvoto 25 na osmem mestu, pred rdeče-belimi so še Liverpool, Manchester United in nazadnje tudi mestni tekmec Real. Potem ko se je napadalec Sportinga Andraž Šporar konec avgusta pridružil angleškemu drugoligašu Middlesbroughu, bo slovenske barve v najelitnejšem evropskem tekmovanju branilo sedem nogometašev. Dva čaka ognjeni krst: Lovro Bizjak bo s Šerifom že tako pisal zgodovino, saj v ligi prvakov ni igral še noben moldavski klub, medtem ko bo Benjamin Šeško v dresu Salzburga poskušal meteorski vzpon nadgraditi z evropskimi goli, ki bodo še dodatno dvignili njegovo ceno in ga utrdili kot udarnega aduta slovenske reprezentance v konici napada.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: