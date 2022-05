Mehičanove solze, Monačanova jeza

Mehiški dirkač Sergio Perez (Red Bull), zmagovalec včerajšnje velike nagrade Monaka v formuli 1, je bil že pred osmimi dnevi v Montmelu pri Barceloni odlično na poti. Toda na preizkušnji v Kataloniji je moral po »ukazu« vodilnih mož v avstrijski ekipi spustiti predse favoriziranega moštvenega sotekmovalca Maxa Verstappna in mu prepustiti stoodstotni izkupiček, medtem ko se je moral sam s težkim srcem zadovoljiti z drugim mestom.

Na ozkih ulicah Monte Carla je boginja Fortuna za drzno in brezhibno vožnjo v zahtevnih in spremenljivih razmerah Pereza nagradila s tretjo in obenem najslajšo zmago doslej. Ker se je med njega in tretjeuvrščenega nizozemskega šampiona vrinil Ferrarijeva št. 2 Carlos Sainz mlajši, odgovorni pri rdečih bikih tokrat niso posegli v razplet monaške rulete. Koliko je 32-letnemu Mehičanu pomenil podvig na enem od vrhuncev sezone v kraljevskem avtomobilističnem razredu, je pokazal že s krikom navdušenja, ki ga je prek radijske zveze delil z milijoni gledalcev po vsem svetu, zelo zgovorne so bile tudi njegove solze sreče, ki so mu privrele iz oči med poslušanjem državne himne.

Schumacherjeva nesreča

»Z zmago v Monte Carlu, o kateri sanja sleherni dirkač, so se mi uresničile otroške sanje. To je uspeh, po katerem sem najbolj hrepenel. No, še bolj bi si morda želel zmagati na domači preizkušnji v Ciudadu de Mexicu,« je od silne sreče kar žarel Perez, potem ko je v svojo korist odločil maraton, ki je zaradi startne zamude (zavoljo močnega dežja) in vseh prekinitev trajal debele tri ure. Potem ko je najbolje obvozil vse čeri ob Azurni obali, je imel 32-letni Mehičan v cilju pičle 1,154 sekunde naskoka pred Sainzem ml. in 1,491 pred Verstappnom, ki je še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi.

Osmoljenec dirke, ki jo je zaznamovala tudi srhljiva nesreča nemškega upa Micka Schumacherja (Haas), ki je po trčenju v ogrado razpolovil svoj dirkalnik, iz katerega je na srečo stopil nepoškodovan, pa je bil na koncu četrtouvrščeni domači matador Charles Leclerc (Ferrari). Monaški zvezdnik je dolgo vozil v ospredju, vodstvo pa ga je stala napačna odločitev odgovornih v italijanskem moštvu, ki so ga – ko se je mokra steza že dodobra posušila – poklicali v bokse po gume za suho progo, le trenutek pozneje pa preklicali odločitev. A je bilo prepozno: Leclerc se je že vozil proti garažam in nato pri menjavi izgubil dragocene sekunde. »Brez besed sem. Takšnih napak ne smemo početi,« je zmajeval z glavo 24-letni Monačan, ki ima zdaj kot skupno drugi devet točk zaostanka za Verstappnom.

Naslednja dirka bo 12. junija v Bakuju.