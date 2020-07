Mednarodni debi na Kongresnem trgu

Letošnji turnir svetovne serije v odbojki na mivki v Ljubljani je bil dolgo v negotovosti. Dolgo dogovarjanje z evropsko zvezo, oblastmi in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pa je na mivko sredi glavnega mesta, odbojkarji v poletni opremi bodo imeli kongres na Kongresnem trgu, le pripeljalo izbrance. To bo prvi mednarodni turnir v odbojki na mivki po izbruhu koronapandemije. Po kvalifikacijah v Črnučah bo v središču mesta konec tedna sklepni del z velikima finaloma v nedeljo v poznovečernih urah. Nagradni sklad ljubljanskega tekmovanja je 5000 evrov. V moški konkurenci se bodo trudile dvojice iz osmih držav, v ženski iz desetih, paleto nacionalnosti pa tvorijo države iz Evropske unije ter Norveške, Švice, Cipra in Srbije. Montažne tribune tokrat ne bodo pokale po šivih, ne bo ravno zabave na plaži v širšem žurerskem pomenu besede, zaradi preventivnih ukrepov bo vsega skupaj lahko prisotnih 400 med seboj ločenih gledalcev. Odbojkarjem in odbojkaricam pa bodo merili telesno temperaturo. »Načrtovali smo širitev in dvig turnirja na višjo raven, a prišla je korona. Finančno je zaradi zdajšnjega položaja zahtevno vse zaokrožiti,« pravi Simon Rožman iz vrst prirediteljev. Iskanje osnovnih občutkov Konec tedna je bilo v Kranju državno prvenstvo v odbojki na mivki, pri fantih sta slavila Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik, zanju je bil to prvi skupni naslov, posamično za Nejca drugi, za Jana tretji. Tjaša Kotnik, hčerka košarkarske legende Slavka Kotnika, je bila pri dekletih še četrtič zapored prvakinja, tokrat v navezi z Moniko Potokar, za slednjo je bila to druga krona. »Zaradi okoliščin je na ljubljanskem turnirju težko koga posebej omenjati kot favorita, večina ekip ni v polni formi, morebiti so doslej igrala na 60 do 90 odstotkih svojih zmožnosti. Zaradi koronaposledic, tudi pri vadbi, bo tudi konkurenca bolj razslojena. Tu bo tudi kakšna dvojica, ki je sicer po kakovostni plati ne bi bilo. Veselim se igranja, med krizo smo večinoma prekinili treninge, saj nismo vedeli, kaj bo. Vsi smo imeli dolg premor, zdaj spet iščemo osnovne občutke,« je položaj razčlenil Nejc Zemljak. »Z Moniko nisva natančno vedeli, kje sva, počitek je bil dolg. Potrebujemo namreč veliko vadbe in tekem, da dosežemo formo. Bova videli, kako bo, to bo prvi mednarodni turnir, upam pa, da nama bo šlo tako dobro kot na domačem državnem prvenstvu v Kranju. Pozitivno je, da ekipe na takšno tekmovanje pridejo kakšen dan prej, da lahko z njimi tudi potreniraš, po premoru pride prav vsaka kakovostna vadba. A po navadi potem na turnirju za tekmece dobiš ravno tistega, s katerim si treniral,« je napol za šalo, napol zares pristavila Tjaša Kotnik.