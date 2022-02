Korošec ubranil naslov in se zapisal v olimpijsko zgodovino

Po Švicarju Beatu Feuzu na smuku je znan tudi lastnik naslova olimpijskega prvaka v superveleslalomu. Naslov je ubranil Avstrijec Matthias Mayer. Srebro je osvojil Američan Ryan Cochran-Sigle (+ 0,04), bron pa je pripadel Norvežanu Aleksandru Aamodtu Kildeju (+ 0,42).

Mayer se je z zmago vpisal v olimpijsko zgodovino

Korošec, član smučarskega kluba Gerlitzen (Osojščica), ki bo 9. junija dopolnil 32 let starosti, je zmagal z najmanjšo razliko na olimpijskih superveleslalomih. Danes je postal tretji olimpijec z zmago na treh različnih olimpijskih igrah. Pred osmimi leti v Sočiju je osvojil naslov olimpijskega prvaka v smuku. Pred njim je to uspelo Norvežanu Kjetilu Andreju Aamodtu, ki pa je bil najboljši v eni disciplini, superveleslalomu, in Deborah Compagnoni iz Italije.

Čižman ostaja najboljši Slovenec na moških olimpijskih superveleslalomih

Boštjan Kline (+ 2,61) je bil 20., Miha Hrobat je odstopil, Nejc Naraločnik (+ 3,14) pa je osvojil je 24. mesto med 34 uvrščenimi.

Tomaž Čižman z devetim mestom leta 1988 v Calgaryju ostaja najboljši Slovenec na moških olimpijskih superveleslalomih. Tina Maze je pred 12 leti v Whistlerju v superveleslalomu osvojila srebro.