Max Verstappen: še sam ni verjel, kaj mu je uspelo

Hungaroring velja za dirkališče, na katerem je izjemno težko prehitevati. A Red Bullovemu šampionu Maxu Verstappnu niti slabo izhodišče – 13. letošnjo preizkušnjo v formuli 1 je začel šele z 10. startnega položaja – ni moglo preprečiti novega podviga. Na zaviti progi pri Budimpešti se je brez večjih težav prebil mimo devetih tekmecev (mimo Ferrarijevega aduta Charlesa Leclerca celo dvakrat) in na koncu zanesljivo zmagal na veliki nagradi Madžarske. In to čeprav se je v 42. krogu celo zavrtel na stezi!

Po razburljivi dirki se je 24-letni Nizozemec še sam čudil, kaj mu je uspelo. »Pred startom sem se spogledoval s tem, da bi se lahko ob optimalnem scenariju približal zmagovalnemu odru, na to, da bi se udeležil slovesne razglasitve, si pa res nisem drznil pomisliti,« je priznal Verstappen in pristavil, da so v avstrijskem moštvu za preizkušnjo skovali sijajno taktiko. »Ob pravem času smo se odpravili v bokse in nataknili prave gume, s katerimi sem lahko nadomestil zaostanek za konkurenti. A je vseeno noro, da sem zmagal. In to kljub vrtenju,« še na novinarski konferenci ni mogel verjeti, da je osvojil prvo mesto.

Težave s sklopko

Na vprašanje, zakaj se je zavrtel, je razložil, da je imel določene težave s sklopko in prestavljanjem. »Na krmilu sem poskušal spremeniti nekaj stvari, kajti obstajala je nevarnost, da bi zažgal sklopko. Zaradi tega sem izgubil nekaj moči, dirkalnik se je začel vesti malce drugače, kar me je v tistem zavoju presenetilo. Na srečo nisem izgubil preveč časa, mimo mene je švignil le Leclerc, ki sem ga hitro ujel in še drugič prehitel,« je z nasmeškom opisal branilec naslova svetovnega prvaka, potem ko je slavil drugo zaporedno, osmo letošnjo in skupno 28. zmago med elito.

V cilj je pridrvel skoraj osem sekund pred drugouvrščenim Lewisom Hamiltonom (Mercedes) in debelih ducat pred tretjeuvrščenim Georgeem Russllom (Mercedes), ki se je dan prej prvič veselil najboljšega startnega položaja v kraljevskem avtomobilističnem razredu. V Ferrariju so imeli znova slab dan: zaradi porazne strategije na koncu na Hungaroringu, kjer so madžarski prireditelji v treh dneh našteli 290.000 gledalcev, niso mogli izvleči več od četrtega mesta Carlosa Sainza in šestega Leclerca, ki kot drugouvrščeni za vodilnim Verstappnom v skupnem seštevku zaostaja že za 80 točk.

V formuli 1 je zdaj napočil čas za poletni oddih, naslednja preizkušnja bo 28. avgusta v Belgiji.