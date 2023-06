Matic Grošelj zmagal na 42. kolesarskem maratonu Franja

Matic Grošelj, do leta 2021 poklicni kolesar, je zmagal v ciljnem sprintu ubežne skupine šesterice na glavnem delu 42. kolesarskega maratona Franja v Ljubljani in okolici. Rekreativni in amaterski kolesarji so na maratonu nastopili na 156 km, številni so izbrali mali maraton v dolžini 97 km.

Maraton, potekal je pod geslom »Od Franje do Toura«, je del svetovne serije maratonov pod okriljem Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Pred začetkom je bilo za glavni preizkušnji prijavljenih nekaj več kot 2700 kolesarjev in kolesark, kar je skupno število udeležencev dvignilo na okrog 4500.

Sama trasa je kolesarje vodila iz Ljubljane proti Vrhniki ter nato do Logatca, Godoviča in Idrije. Od tam je karavana obiskala še Cerkno, Kladje, Sovodenj, Škofjo Loko, Vodice, Povodje, Gameljne, pot je kolesarje prek Črnuč in Ježice pripeljala do ciljnega prostora v BTC Cityju.

Največji slovenski kolesarski praznik se je začel že v soboto z Barjanko. Dogodek z močno rekreacijsko noto je bil prvič na sporedu maratona Franja leta 2018. Pred Barjanko so organizatorji izvedli še Medex družinski maraton (21 km) in Vzajemkov otroški kolesarski izziv (1500 m), prijavljenih je bilo okoli 2100 kolesarjev vseh starosti.