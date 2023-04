Maščevanje Realu? De Bruyne ni takšen (FOTO)

Polfinale za sladokusce, revanša med branilcem naslova in prvim favoritom ter »derby della Madonnina«. Najuspešnejši klub v ligi prvakov Real Madrid proti Manchester Cityju, ki mrzlično lovi evropsko slavo. Ter mestni obračun Milana in Interja, ki ju nismo pričakovali tako daleč, zato pa bo vpletenih toliko več čustev. Maja bodo štirje spektakli na treh stadionih, dva velika kluba si bosta zagotovila vstopnico za zadnje dejanje v Istanbulu 10. junija.

Erling Haaland se je tudi v Münchnu vpisal med strelce. FOTO: Heiko Becker, Reuters

Dvoboj Manchester Cityja in Bayerna so nekateri označevali za finale pred finalom, a to je bilo nespoštljivo do 14-kratnih evropskih prvakov iz Madrida in desetkratnih prvakov iz lombardijske prestolnice (Milan 7, Inter 3). Ob tem so se Bavarci znašli v težavah in niso prav nič spominjali na ekipo, ki je v jesenskem delu sezone in tudi v osmini finala s PSG kazala rušilno moč (razlika v golih 21:2). Trenerska menjava je prinesla več slabega kot dobrega in Thomasa Tuchla (ob koncu tekme je bil izključen) čaka še veliko dela, najprej v boju za naslov nemškega prvaka. Bayern je na Allianz Areni kazal borbenost in željo, da bi uprizoril čudežni zasuk po 0:3 v Angliji, vendar bil daleč od uspeha.

V boju na treh frontah

Zgodba dosedanjega dela sezone je prav gotovo Manchester City in njegov biser Erling Haaland. Če Real Madrid, Milan in Inter nimajo več (realnih) možnosti za osvojitev domačega prvenstva, pa je zasedba Pepa Guardiole še vedno v boju na treh frontah. Čeprav ima Guardiola širok kader, pa bo vseeno moral odpočiti udarne adute. Že v soboto ga na Wembleyju čaka polfinalna tekma pokala FA s Sheffield Unitedom, potem 26. t. m. že sledi veliki derbi premier league, na katerem bi lahko naredil ogromen korak proti novemu naslovu angleškega prvaka. Gostil bo namreč vodilni Arsenal, za katerim zaostaja štiri točke, a ima še tekmo v dobrem. Če bo City prišel v finale lige prvakov in finale pokala FA, bo do 10. junija odigral še 13 tekem. Za primerjavo, pred Arsenalom jih je še sedem.

Pep Guardiola je taktično nadigral Thomasa Tuchla. FOTO: Carl Recine, Reuters

»Izčrpani smo, ne vem, kako se bomo lahko regenerirali za tekmo s Sheffieldom,« je po 1:1 v Münchnu potožil Guardiola, ki je že plačal davek preobremenjenosti. Poškodoval se je Nathan Ake, pomemben člen v obrambi. Devetega maja bo na stadionu Santiago Bernabeu prvo dejanje reprize lanskega polfinala, v katerem je bil City na pragu napredovanja, Real pa je z dvema goloma Rodryga (90. in 91.) izsilil podaljšek, v katerem je bil mož odločitve Karim Benzema. Ta rana še vedno skeli Guardiolo, ki pa ima leto kasneje jedrsko orožje v atomskem Haalandu. Norvežan je sicer zapravil 11-metrovko, vendar se več kot odkupil z lepim golom, že 12. v ligi prvakov in 48. na 41 tekmah prve sezone na otoku, kjer je bil rojen.

Za vrh moraš premagati Real

City se je že tretjič zapored uvrstil v polfinale LP. Pred dvema letoma mu je lovoriko v zadnjem dejanju preprečil Chelsea. »Zdi se mi, če želiš osvojiti ligo prvakov, moraš premagati Real Madrid. Včasih je bila to Barcelona, zdaj je Real,« je razmišljal nekdanji trener Barcelone in Bayerna. »Mislim, da skupni izid 4:1 ne odraža razmerja moči. Bayern me je navduševal, ko sem bil z njim, in me navdušuje zdaj, ko sem proti njemu. Haaland? Vedno je nevaren, to vemo. Njegov gol je bil mojstrski. Je pa še vedno zelo mlad.«

48 golov je na 41 tekmah za Manchester City dosegel Erling Haaland.

Vikingu je podal Kevin De Bruyne, še en igralec, ki ga Guardiola ne sme izgubiti. »Erlinga poznamo, ko je zgrešil 11-metrovko, je bil še bolj odločen zabiti gol. Dosegel ga je s slogom. Potrebujemo ga, prinaša nam zmage,« je mladega asa hvalil Belgijec, morda največji dolžnik lanskega polfinala, v katerem njegov soigralec Bernardo Silva vidi priložnost za maščevanje. »Jaz nisem tak, kar je bilo lani, je bilo. Boljši smo bili 175 minut, potem pa v petih zapravili vse. Moraš sprejeti udarec in iti naprej,« nima revanšističnih teženj De Bruyne, ki se je tudi sprijaznil s koledarjem, na katerem so obkroženi igralni dnevi: »Razpored je krut, a nič ne moremo spremeniti. Težko je, a hkrati privilegij igrati tako pomembne tekme v tem delu sezone. Mnogi bi bili radi v našem položaju, ponosni smo.«