Marino Kegl do finala v Avstraliji

V okviru odprtega prvenstva Avstralije v tenisu, ki je kot vsako leto potekal prvi v tekočem letu, v Melbournu, se je v finalu znašel tudi Slovenec. Zgodovinski dosežek je namreč, na AO uspel 27-letnemu Marinu Keglu iz Murske Sobote, saj se mu je uspelo uvrstiti v finale prvega grand slama za gluhe in naglušne igralce na svetu. Naš igralec je lansko leto končal na četrtem mestu lestvice gluhih tenisačev, četrti je bil tudi na olimpijadi gluhih v Braziliji.

»V polfinalu sem premagal št. 1 na svetu, Jaroslava Šmedeka (CZE) 3:6, 6:4 in 7:5, v finalu pa sem izgubil proti prijatelju Mathe Gabori (HUN), 4:6, 2:6. Ker je vmes precej rosilo nisem upal pritisniti do konca. Na koncu sem drugi. Hvala za podporo, sLOVEnija...« je iz Melbourna sporočil Marino, ki je tako po štirih zmagah v skupinskem delu, v finalu klonil proti izkušenem Madžar Gabor Mathe, a svoj dosežek ocenjuje z izjemen.

Marino Kegl. FOTO: Osebni Arhiv

Sobočan, ki je na AO bil četrti nosilec je mimogrede pred dnevi, ko je že skupaj z očetom in trenerjem Darkom bil v Avstraliji, bil razglašen tudi za parašportnika Slovenije za leto 2022. Na prvem turnirju za grand slam gluhih in naglušnih v zgodovini je sicer nastopilo deset najboljših gluhih in naglušnih tenisačev, osvojitev 2. mesta je dejansko velik dosežek. Po uvodni zmagi s 6:0, 6:3 proti Avstralcu Glenu Flindellu je v svoji skupini zmagal še dvakrat. Najprej je bil s 6:2, 6:1 boljši od Nemcapotem pa še od Ekvadorcas 6:1, 6:2. Pred zadnjo tekmo skupinskega dela si je tako Kegl že zagotovil vsaj nastop za tretje mesto, a je v zadnjem krogu ugnal še prvopostavljenega Čehain si zagotovil nastop v finalu, kjer se je pomeril z drugim nosilcem, deset let starejšim Mathejem, sicer prvakom olimpiijade gluhih iz leta 2013 v Sofii. Ta je bil na zadnji stopnički turnirja boljši s 6:4, 6:2 in postal prvi zmagovalec turnirjev za grand slam za gluhe in naglušne.

A v zgodovini tenisa za gluhe in naglušne ne bo zapisan samo Madžare, temveč tudi Kegl, ki je v Melbourne Parku nastopil tudi v dvojicah, kjer pa je v navezi z Nemcem Breitenbergerjem v prvem krogu klonil proti Britancu Esahu Hayatu in Indijcu Prithviju Sekharju z 2:6, 6:4, 8:10.