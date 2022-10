Mariboru z Jojom nihče ne more do živega

LJUBLJANA • Maribor in Josip Iličić sta razrešila še zadnje denarne podrobnosti in ovir ni bilo več. Zadnje desetletje najboljši slovenski nogometaš se je po 12 letih vrnil v 1. SNL in k vijoličnim, pri katerih je poleti 2010 v slabih dveh mesecih postal junak in najbolj dragocen eksponat športnega direktorja Zlatka Zahovića. Igralsko kariero v vijoličnem dresu s št. 72 bo 34-letni Jojo sklenil poleti 2025. Na včerajšnji javni predstavitvi zvezdnika v Europarku ni manjkalo navdušenja aplavzov in evforičnih vzklikov. »Obstajal je le en klub, v katerega bi se vrnil. To je bil NK Maribor,« je takoj pogrel vijolična srca nesporni stari in novi ljubljenec navijačev in jih v sproščenem vzdušju z vsako mislijo še bolj podžigal. Iličićev prihod velja iz športnega vidika še nekoliko vzeti z rezervo, dokler ne bo jasno, v kakšnem stanju je Kranjčan, ki se je zadnja leta boril tudi z zahrbtno boleznijo, depresijo. »Na srečo nisem imel velikih poškodb. Verjamem, da se bom dokaj hitro vrnil v ritem, del priprav sem že opravil v Italiji. Nisem povsem na začetku, a potrebujem še nekaj časa, želim biti stoodstotno nared. Nerad prehitevam, a želim nadaljevati, kar sem začel pred 12 leti,« je bil zares zgovoren, vesel in odkrit kot že dolgo ne.

Olimpiji vrgli rokavico

»Vez z navijači sem čutil skozi vso kariero. Ko sem prvič oblekel vijolični dres, in tudi v tujini se nikoli ni prekinila. Brez navijačev ne bi naredil takšne kariere. In to še ni konec, to je le drugi del moje poti. Upam le, da bom zdrav in brez poškodb. Lepi trenutki bodo še prišli,« se je odlično pripravil prijazni fant, ki je raznežil tudi športnega direktorja Marka Šulerja. Maribor in Jojo sta bila poldrugi mesec v stiku in se dogovarjala, kako izpeljati prestop, ki bo močno zatresel športno javnost in še posebno slovensko nogometno ligo. Iličićeva vrnitev ni le velika priložnost za obuditev evropskega sijaja Maribora, temveč tudi za 1. SNL ter izboljšanje rejtinga in prepoznavnosti sicer najmočnejšega klubskega tekmovanja v državi. »Iličićev prestop je daleč največji, št. 1. Prihajali so Miran Pavlin, Milivoje Novaković, Robert Prosinečki, a ta prihod je poglavje zase. Meni je v čast, da smo tukaj,« je dodal Šuler.

Le pri lovu za Olimpijo je bil Jojo previden, a jasen: »Maribor tekmuje sam s sabo. Če bo pravi, mu noben klub ne pride do živega. Lestvica se gleda na koncu. Pomembno je, da bomo od tekme do tekme boljši. Ne moreš vedno zmagati, toda vedno moramo dati vse od sebe ...« Zdaj tudi pri Olimpiji vedo, s kom imajo opravka.