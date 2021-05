Mariborski spektakel za Murin ples

Rožman za prvo zvezdico, Šimundža tretjo

Prva Liga Telekom Slovenije Maribor 35 17 12 6 63:38 63

Mura 35 16 12 7 47:25 60

Olimpija 35 16 11 8 45:32 59

Domžale 35 14 12 9 51:40 54

Tabor 35 12 8 15 40:43 44

Bravo 35 9 15 11 36:39 42

Aluminij 35 10 12 13 30:40 42

Koper 35 11 19 15 40:54 42

Celje 35 11 7 17 34:40 40

Gorica 35 6 8 21 23:58 26

Kdo se bo izognil dodatnim kvalifikacijam?

Veliki finale 30. državnega prvenstva v samostojni Sloveniji in vrhunec zadnjega 36. kroga 1. SNL bo danes ob 20. uri v Ljudskem vrtu. Bo Maribor prvak že 16. ali Mura, kot lani Celje, prvič? To je vprašanje, na katero bo znan odgovor okoli 22. ure. Vijoličnim zadostuje že neodločen izid, Muri za prvo veliko zmagoslavje le zmaga. Glavni sodnik boZa Maribor so bila zmagovanja zadnjih 23 let rutina, od leta 1997 je osvojil 15 šampionskih zvezdic. Za Muro bi bila prva in za najbolj nogometno okolje v državi vredna praznika. V Sloveniji ni regije, ki bi si dala več šampionskega duška, kot bi si ga dalo Prekmurje. »Za naslov bomo potrebovali devet točk,« je tri tekme pred koncem napovedal v tej sezoni četrti trener Maribora. Zmotil se je, a na bolje, ker ni pričakoval, da bo šampionsko tekmo igral proti Muri. Vijoličnim bo dovolj točka. Ta bi bila tudi za 38-letnega Štorovčana vredna prve šampionske zvezdice in v sezoni, ki je tudi ob njegovem prihodu na trenerski stolček nakazovala klavrn konec. A Mariborčani so grešili manj kot tekmeci iz Ljubljane, tudi pod njegovim vodstvom so pomlajevali in Maribor je kljub zastojem »zapeljal« do tekme vseh tekem. Zmaga še ne bo imela povsem Rožmanovega podpisa, a bo imela legitimnost: še posebno če jo bo izpeljala mlada enajsterica, v kateri sta v zadnjih kolih glavni vlogi prevzela najboljši asistentin najboljši strelec, dodani vrednosti iz Ljubljanske kotline.»Mura ima izkušenejše moštvo, a v zadnjem krogu to ne igra najvidnejše vloge. Nam je pomembno, da smo zastavili pot in da želimo videti moštvo, ki bo igralo dober nogomet,« je dejal Rožman. Vlogo favorita je prepustil Muri in izkušenejšemu kolegu. Igralska in trenerska legenda Maribora ima dejansko v rokah močnejši material in tudi kapital znanja ter izkušenj. Šimundža je bil še pred tednom dni in po štirih izgubljenih točkah s tekmeci z dna lestvice (Bravo, Aluminij) v vlogi poraženca, zdaj je tik pred tem, da mu tudi kolegi in javnost nadenejo lovorov venec. Murin naslov bi bila njegova avtorska umetnina, še lepša in bolj prvinska, kot je bila mariborska z uvrstitvijo v ligo prvakov in z neponovljivo uvrstitvijo v šestnajstino finala evropske lige.»Smo športniki in hočemo zmagovati. Ena stvar je, kaj smo si zastavili pred sezono in kaj ta prinese. Če se bo ponudila priložnost, bomo mi tisti, ki si bomo naložili breme in ga poskušali v cilj prinesti kot prvi,« je napovedal 49-letni Mariborčan, ki bi si z naslovom prvaka, skupno tretjim, dal najlepše darilo za abrahama (28. septembra).Celje ali Koper, morda Aluminij? Bitka za izognitev 9. mestu, ki vodi v neprijetne dodatne kvalifikacije za obstanek v 1. SNL proti drugouvrščenemu iz 2. SNL (Krki), bo napeta do zadnjega. Najbolj razburljivo bo v Celju. Gorica je že izpadla.Celje – Koper, Domžale – Aluminij, Bravo – Olimpija, CB24 Tabor – Gorica (vsi ob 16. uri).