Za naslov prvaka le še Olimpija in Maribor

V kakšnem razpoloženju se bosta Olimpija in Celje pripravljala za četrtkovo prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige? Celjani bodo doma gostili Apoel, Ljubljančani bodo gostovali v Banjaluki. V taboru prvakov ne bo mirnih dnevov, po porazu v 20. krogu 1. SNL v štajerskem derbiju proti Mariboru so praktično že oddali naslov. Zeleno-beli so zadržali šampionski ritem, na Bonifiki so po zasuku ohranili šest točk prednosti pred Mariborom.

Boštjan Cesar ima v Benjaminu Tettehu prvovrstnega strelca. FOTO: Marko Pigac/MP Produkcija

Zeleno-belim v dvoboju za prvaka trn v peti ostajajo le Mariborčani, medtem ko Koprčane, Šiškarje, ki bodo konec tedna gostovali v Ljudskem vrtu, in prvake čaka napet ter razburljiv boj za evropsko poletje. Na dnu lestvice so znova Domžalčani po porazu s Sobočani in zmagi Lendavčanov v sodnikovem dodatku proti Radomljanom.

7 od 14 golov so v 20. krogu 1. SNL zabili klasični napadalci.

Koprčani bojeviti, Ljubljančani šampionski

V Kopru je Ljubljančane v res odlično bitko »na nož« evropske ravni, v kateri so bili Koprčani z moško igro na robu grobe izjemno zahtevni tekmeci, porinila velika napaka vratarja Matevža Vidovška. Pri podaji mu je iz rok ušla žoga, starejši od koprskega dvojca bratov Jurić, Tomi, pa je po dveh golih proti Radomljanom v prejšnjem krogu statistko zapolnil še s tretjim letošnjim golom in skupno šestim.

Raul Florucz (v sredini) je z devetim prvenstvenim golom odločil zmagovalca v Kopru. FOTO: Aleksander Golob

»Na takšnih tekmah se zmagujejo prvenstva. Bila je težka, tudi igrišče nam ni ustrezalo. Vidovškova napaka? Zato smo drugi igralci, ko eden stori napako, jo drugi popravimo,« je povedal najboljši strelec lige Raul Florucz, ki je deveti gol za preobrat zabil po kratki podaji strelca izenačujočega gola, Estonca Alexa Tamma. Robustni napadalec je že v dveh tekmah dokazal, da je bila Olimpijina naložba odlična.

Na Bonifiki, kjer se najbrž lahko »pohvalijo« z najslabšim igriščem v 1. SNL, v domačem taboru ni bilo srečnih, veliko preveč je bilo jeznih. A Olimpija ni Jadran. »Čestitam Olimpiji za dobro igro in zmago, mi pa, če se bomo branili 90 minut, bomo vedno izgubili tekmo,« se kar ni mogel sprijazniti s preveč obrambnim odzivom moštva izkušeni Celjan v koprskem moštvu Denis Popović. In sprožil nemir!

Prva liga Telemach Olimpija 20 13 6 1 33:7 45 Maribor 20 11 6 3 35:16 39 Koper 20 11 3 6 30:17 36 Bravo 20 10 6 4 32:21 36 Celje 20 9 4 7 35:31 31 Mura 20 7 4 9 23:25 25 Primorje 20 7 3 10 21:36 24 Radomlje 20 5 4 11 22:28 19 Nafta 20 3 4 13 13:34 13 Domžale 20 2 4 14 15:44 10

Maribor na zmago čakal dobra tri leta

Še bolj nejevoljni so bili Celjani. Prvaki so izgubili še drugi letošnji derbi in se že poslovili od obrambe naslova. Mariborčani so v Celju do treh točk prišli prvič po 4. decembru leta 2021. »Če že izgubljamo, potem si želim, da bi na takšen način,« si je Albert Riera najbrž nakopal še več kritikov.

A se zmotil. Celjani so premagali sami sebe, ob veliki premoči so zapravljali priložnosti in zadevali okvir vrat. Aljoša Matko je statistiko zapravljenih priložnosti, ki jih je težko zgrešiti, kot zadeti, še dopolnil. Tudi edini slovenski reprezentančni prvokategornik v štajerskem derbiju Žan Karničnik je zmagovalcem dal vedeti, da so bili le srečnejši.

Nafta preskočila Domžale Izidi, 20. krog: Koper – Olimpija 1:2 (2300, T. Jurić 14.; Tamm 58., Florucz 74.), Celje – Maribor 1:2 (2850, Kučys 64.; Tetteh 23., Elmaz 52.), Bravo – Primorje 3:1 (300, Poplatnik 34., 44., Baboula 63.; Gulić 15.), Domžale – Mura 0:1 (300, Vizinger 34.), Nafta – Kalcer Radomlje 2:1 (Pihler 63., Špoljarić 92.; Ljutić 44.). Vrstni red strelcev: 9 – Florucz (Olimpija), 7 – Kučys (Celje), D. Jurić (Koper), Maroša, Vizinger (oba Mura), Smajlagić (Primorje), Tutić (Bravo). Pari 21. kroga: Maribor – Bravo (15. t. m.), Primorje – Koper, Mura – Celje, Olimpija – Nafta (vsi 16. t. m.), Radomlje – Domžale (17. t. m.).

»Ničesar si ne smemo očitati. Nisem jezen, želim igrati takšno igro. Le izid ni bil na naši strani. Maribor je zmagal, a to je igra, ki jo želimo igrati,« je ocenil.

»Igralci so si res zaslužili zmago, občutki so fenomenalni. Premagali smo prvake. Zato je ob derbiju vse še slajše,« je bil zelo vesel mariborski trener Boštjan Cesar, ki je imel v Benjaminu Tettehu in Bartugu Elmazu junaka. Riera je imel preveč osmoljencev, povrhu je dan pred tekmo ostal še brez Ivana Brnića, hitronogi Hrvat je prestopil v Turčijo. Zelo, zelo pa se je, kot v prvi tekmi, poznala odsotnost kaznovanega Svita Sešlarja. Razlog za boljši jutri je vrnitev rekonvalescenta Armandasa Kučysa. Litovec je takoj zabil gol.