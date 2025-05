Mariborčani še v igri za naslov prvaka, v Stožicah prišli do zmage

Olimpija bi z zmago proti Mariboru potrdila osmi naslov prvaka, a je bil tokrat 16-kratni prvak uspešnejši. S tem je potrdil dvig forme v zadnjem obdobju prvenstva, nanizal je tretjo zmago zapovrstjo in se Olimpiji ob tekmi manj približal na sedem točk. Olimpija pa je bila v zadnjih tekmah manj razigrana kot v večjem delu sezone, od zadnjih petih tekem je dobila le eno.

Hitro padla dva gola

Skupno 161. večni derbi se je začel po željah domače zasedbe. V osmi minuti je po kotu z desne strani z glavo in ramenom žogo v mrežo poslal Dino Kojić. Toda sedem minut pozneje so se veselili tudi Štajerci. To pa kar po zaslugi člana Olimpije. Jurgen Celhaka je namreč žogo s prsmi odbil mimo iztekajočega Matevža Vidovška, pozneje pa mu ni uspelo niti izbijanje žoge, ki je posledično končala v mreži.

Pozneje sta imeli ekipi vsaka svoje trenutke, a ne eni ne drugi niso bili posebej nevarni, je pa v 36. minuti znova zagrozil Maribor, vendar je pred vrati pravočasno reagiral David Sualehe. Sledila je že »tradicionalna«, sicer kratka, prekinitev na tovrstnih derbijih zaradi zadimljenosti igrišča s strani domače navijaške skupine.

Tudi po njej vratarja v prvem polčasu nista imela več težkega dela. Izjema je bila 45. minuta, ko so v drugem delu prvega polčasa malce boljši Štajerci prišli do lepe priložnosti, a je Benjamin Tetteh v glavo zadel dobro postavljenega Vidovška.

Zadel na tretji tekmi zapovrstjo

Tetteh je zaključil tudi prvo akcijo v drugem polčasu, a preslabo, je pa svoj niz nadaljeval rezervist Kai Meriluoto. Ta je namreč v 53. minuti povedel Maribor v vodstvo, zadel je na tretji tekmi zapovrstjo. Tokrat je iz bližine unovčil podajo Hilala Soudanija po lepo izpeljani akciji gostov. Ti so izigrali domačo obrambo, v kateri je in bo do konca sezone manjkal predvsem kapetan Marcel Ratnik.

Zatem je tudi Olimpija izpeljala obetavna napada, bila pričakovano aktivnejša, vendar je zasedba Boštjana Cesarja kar dobro zapirala vse dohode. V 67. minuti so domači zahtevali enajstmetrovko, potem ko je ob stiku s Pijusom Širvysom v kazenskem prostoru Maribora padel Marko Brest, a se sodniki niso odločili zanjo.

Domača zasedba je še naprej imela terensko pobudo, bila več pri žogi, toda gosti so bili znova nevarni v 78. minuti, ko se je izkazal Vidovšek po poskusu Josipa Iličića iz bližine. V 85. minuti je Jorge Silva na drugi strani precej zgrešil s prostega strela iz dokaj ugodnega položaja, nevarneje je bilo v 87. minuti po kotu Raula Florucza z desne strani, a je tudi takrat ostalo pri vodstvu vijoličnih.

Že v sodniškem dodatku je v kazenskem prostoru gostov padel Agustin Doffo po novem stiku s Širvysom, a tudi takrat domači niso dobili strela z bele pike.

Olimpija bo v 34. krogu v soboto gostovala pri Muri, Maribor pa bo dan pozneje gostil Primorje. Štajerce sicer v sredo čaka še zaostala tekma 29. kroga s Celjem.