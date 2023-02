Mariborčani proti Olimpiji obudili šampionske upe

"Maribor šampion!" je odmevalo razburljivim velikim slovenskim nogometnim derbijem, po katerem so vijolični obudili upe na čudež. Štajerci so z 2:0 premagali prej slabo kot povprečno Olimpijo in znižal zaostanek na lestvici na 12 točk. Bojeviti in znova vsaj približno evropski Mariborčani, kot je ocenil kapetan Martin Milec, so pred polnimi tribunami Ljudskega vrta svojo nalogo opravili že po prvih 45 minutah.

Mura izgublja evropsko bitko Izidi 22. kroga: Maribor – Olimpija 2:0 (Vipotnik 22., Božić 42.; rdeča kartona: Iličić 49., 2RK, Krefl 62., 2RK), CB24 Tabor – Celje 2:2 (Marasović 1., Briški 89., 11-m; Popović 10., Zaburkovnik 61.), Radomlje – Mura 0:0, Gorica – Koper 2:2 (Krajnc 45., Jukić 76., 11-m; Edomwoyi 15., Požeg Vancaš 45.; rdeči karton: Kambić 38. 2RK), Bravo – Domžale 0:2 (Hasanbegović 3., Kovačević 62.). Vrstni red strelcev: 12 – Vipotnik (Maribor), 11 – Daku (Mura).

Zanesljivih 2:0 za Mariborčane in nemoč pred vrati Ažbeta Juga ni dajalo veliko upanja Olimpiji. A Ljubljančani niso bili brez priložnosti za preobrat. Enajstmetrovko po obrambnem posredovanju z dvignjeno roko (zaščito obraza) pri prostem strelu, ki je Josipu Iličiću povrhu prineslo še drugi rumeni karton in izključitev, je izvedel Mario Kvesić. A ga je Jug prebral in že na drugi zaporedni tekmi ubranil kazenski strel. Ko je zaradi dveh rumenih kartonov v 62. minuti z igrišča odšel še Ljubljančan Aljaž Krefl, za zeleno-bele ni bilo več rešitve.

Olimpija je bila tradicionalna z žogo v nogah, a eksperimentalna v postavitvi. Trener Albert Riera se ni in ni mogel sprijazniti s tem, da je marsikaj šlo narobe tudi zaradi njegovih odločitev. Zadnja branilska linija (Justas Lasickas, Marcel Ratnik, David Sulaehe, Aljaž Krefl) še nikoli ni igrala skupaj, posledica je bila izjemno slab odziv po izgubljeni žogi in bliskovitem nasprotnem napadu za mariborsko vodstvo. Ali poskus z okrepljeno zvezno vrsto in le z enim izpostavljenim napadalcem Ruijem Pedrom.

PrvaLiga Telemach Olimpija 21 16 3 2 41:19 51 Maribor 21 11 3 7 48:27 39 Celje 21 10 7 4 34:26 37 Koper 21 10 5 6 33:21 35 Domžale 21 8 7 6 33:28 31 Mura 21 8 7 6 32:27 31 Bravo 21 6 4 11 20:22 22 Tabor 21 3 6 12 20:48 15 Gorica 21 2 8 11 17:33 13 Radomlje 21 2 8 11 16:43 13

"Ne bi rad veliko govoril o sodniku in sojenju," se je poskušal izvleči Riera, a je precej več govoril o sojenju kot o tekmi. "Dokler ni bilo gola, nisem imel občutka, da je bil Maribor boljši," je Španec, sicer vidno poparjen in nepripravljen za kritike na svoj račun ali o predstavi zeleno-belih, dal vedeti, da teme o njegovih odločitvah ni dobro odpirati. "To je bila tekma, ki so jo odločale podrobnosti. Maribor je bil učinkovit v kazenskem prostoru," je še dodal. Konkretnejši je bil kapetan Timi Max Elšnik. "Napetost je bilo čutiti na igrišču. Zato je bila morda igra raztrgana in v njej ni bilo mogoče uživati. Odločilna je bila zgrešena enajstmetrovka. Imeli smo igralca več," je menil Elšnik in spomnil, da je Olimpija izgubila le točko v primerjavi s prvim zasledovalcem.