Maribor znova izziva Olimpijo

Prvoligaška tekma se bliža ciljni črti, nogometaši Olimpije pa naslova državnega prvaka še nimajo v rokah. Mariborčani so v drugem polčasu tekme z Radomljami prebudili napadalni stroj in se ogreli za večne tekmece, v Stožicah lahko dobijo derbi za prestiž in dobro popotnico za poletno prenovo moštva, prvenstva zakuhati najbrž ne morejo več. Tudi zaradi težkega sporeda, moč novega Maribora bo do konca sezone vsaj še trikrat na preizkušnji. Odgovore na to, kdo bo del evropskih vijoličnih, iščejo tudi v pisarnah.

Nogometaši Maribora dva meseca trkajo na priprta vrata boja za naslov državnega prvaka, do konca pa jih ne odprejo. Pred derbijem v Ljudskem vrtu na začetku marca so začutili priložnost, do konca napolnili tribune in Olimpijo domov poslali praznih rok. Le tri dni so uživali v evforiji, preden je vijolice na realna tla postavilo Primorje. V Mariboru in Ljubljani je sledilo spotikanje proti koncu prvoligaške bitke, le dve točki s tekem proti Domžalam, Bravu in Nafti bodo na koncu razlog, da v Ljudskem vrtu niso resno ogrozili bodočih (?) prvakov iz Ljubljane.

Prvih 45 minut tekme z Radomljami ni obetalo ničesar dobrega, potem se je Maribor prebudil in petkrat zatresel gostujočo mrežo, štirikrat na dovoljen način in zmaga je ostala v Ljudskem vrtu. »V drugem polčasu smo takoj agresivno pritisnili na tekmece in si začeli ustvarjati priložnosti, to je bila popolna igra v drugem polčasu. Ustvarjali smo si priložnosti in do zadnje minute nismo popustili, tako mora izgledati Maribor,« je bil zadovoljen Boštjan Cesar, ki se krčevito bori za prihodnost na trenerskem stolčku vijoličnih.

Olimpija 31 20 8 3 68 Maribor 31 17 8 6 59 Koper 30 15 7 8 52 Celje 29 15 6 8 51 Bravo 31 12 10 9 46 Primorje 32 9 10 13 37 Mura 31 9 6 16 33 Radomlje 32 9 5 18 32 Nafta 31 5 10 16 25 Domžale 32 6 5 21 24

Samozavestni in mirni

Za preizkus utripa med navijači v Mariboru niso potrebne javnomnenjske ankete, ko vijolični zaidejo v krizo, se po pravilu na naslovnice in v gostilniške debate vrne ime Zlatka Zahovića. Tokrat za vrnitev ZZ-ja v Ljudski vrt lobirajo z vnaprej na neuspeh obsojeno peticijo, ki je Turkom dala vsaj vedeti, da štajerska prestolnica izgublja potrpljenje in zahteva prehod od besed k dejanjem. Cesar se je v zahtevnih razmerah oprl na vse razpoložljive sile in poskusil tudi s pihanjem na dušo Josipu Iličiću, ob odličnem Hilalu Soudaniju je veteran navdušil. »Jojo v zadnjih štirih tednih fenomenalno trenira, večkrat sem povedal, da ima kvaliteto, a mora biti stoodstotno pripravljen, da lahko teče in pomaga tudi v obrambi. To je pravi Jojo, ki ga potrebujemo,« je bil navdušen Cesar.

V derbi Mariborčani vstopajo z okrepljeno samozavestjo in mirni, po polfinalnem razpletu v pokalu je evropska pot določena, kvalifikacijska vozovnica za konferenčno ligo jim ne bo ušla. V Stožicah bi z zmago na večnem derbiju poglobili krizo poškodovane in utrujene Olimpije in postavili temelj za poletni remont.