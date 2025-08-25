Maribor že ima trenerja, v Domžalah dramatično, na obzorju tudi bankrot

V Ljudskem vrtu je v 6. krogu 1. SNL na koncu predora posijala luč, ob Kamniški Bistrici v Domžalah je na obzorju bankrot! Mariborčani so s petardo, podprto z močnim darilom glavnega sodnika Enesa Šabanagića, odpravili neugodne Radomljane, Radovan Karanović pa je ob začasni vrnitvi na položaj trenerja vijoličnih zabelil vijolično iskanje novega trenerja pred nedeljskim prvim velikim derbijem v Stožicah.

Ali Mariborčani v tej sezoni sploh potrebujejo trenerja, ki bo znova novinec v posebnem okolju, kjer najprej potrebujejo stabilnost vodenja moštva in predvsem poznavanje 1. SNL? Visoka zmaga, ki so jo dvakratni strelec Benjamin Tetteh in drugi fantje dosegli z igralcem več, je vsaj pri navijačih ali zunaj kroga turških vlagateljev sprožila pomisleke o trenerski menjavi.

Tekma je sicer imela tudi svoj odločilni trenutek, ki je nagnil jeziček na tehtnici na vijolično stran: po običajnem in ne prav posebej ostrem dvoboju na sredini igrišča – pri izidu 1:1 – je Radomljan Dejan Vokić zaradi blažjega in nenamernega udarca z roko prejel rdeči karton. V finišu tekme jo je zaradi veliko hujšega udarca le z rumenim kartonom odnesel strelec tretjega gola Patrick Orphe Mbina.

Nazaj k mariborski trenerski kombinatoriki. »Kdorkoli bo vodil Maribor, ga čaka zelo veliko dela,« je morebitnega naslednika opozoril Karanović. Prvi mož kadrovanja Cem Basgül je že pred tekmo razkril, da se pogovarjajo z več trenerji. O možnosti prihoda šampionskega trenerja Olimpije Victorja Sancheza je bil jasen: »Ne morem razkriti ničesar, več kandidatov je,« je povedal mož, ki je desna roka vlagatelja Acuna Ilıcalıja.

Kljub številčni premoči je bilo več kot očitno videti, kako močni so lahko Mariborčani, če so sproščeni in vodeni, kot je treba. V ospredje je prišla telesno moč in hitrost temnopoltih vijoličnih mož. Močno izstopajoč je bil predvsem Tetteh.

Ko so uvideli luknjo, rešitelji pobegnili kot prevaranti

Zaušnica Kidričanov v sodnikovem podaljšku za šesti poraz Domžalčanov je imela še bolj kruto in za »organe« na višjih ravneh bolj zanimivo nadaljevanje. Šila in kopita so pobrali komaj prispeli vlagatelji s Hrvaške. Klub se je znašel v položaju, ki bi lahko vodil do bankrota in najnižje lige.

Kdo je sploh »pobegnil«, ne da bi poravnal vse račune? Vlagatelj ali več njih in so še neznani. V nekdanjemu predsedniku nadzornega odbora splitskega Hajduka Slavenu Marasoviću so imeli operativca, ki naj bi izpeljal organizacijsko preobrazbo kluba za prevzem in dejanski vstop v klub novih vlagateljev. Krvavo preobrazbo zaradi dolgov, ki naj bi znašali približno štiri milijone evrov, pa je iskal že od leta 1996 predsednik Stane Oražem. Niti zajeten, poldrugi milijon evrov visok delež od prestopa Benjamina Šeška, ne spreminja veliko.

Nekoč oče šampionskih Domžal, bo zdaj morda, če ne bo našel čarobne paličice, tudi pogrebnik. Njegov sin Matej Oražem je več kot desetletje dopolnjeval vodenje »rumene družine« in je po prihodu Hrvatov moral oditi iz kluba. Do takrat je bil izvršni direktor. Paradoks je, da naj bi Oražem ml. zdaj prevzel vlogo glavnega »sanatorja«.

Kot je bil prvi klubski mož tiho in skrit ob začasni primopredaji kluba v roke neznanih vlagateljev, se je tudi zdaj skril izza skopega klubskega spočila za javnost, v katerem so »presenečeni nad takšnim razpletom in globoko razočarani«.

»Trenutno v klubu ocenjujemo nastali položaj in posledice. Naša dolžnost je, da zaščitimo igralce, zaposlene in navijače ter zagotovimo stabilnost kluba. V naslednjem tednu bo več znanega o nadaljnjih korakih,« so Domžalčani zapisali na spletni strani kluba.