Maribor v prelomnem obdobju: tujci za evropsko preživetje

Olimpija in kdo še? To je današnja nogometna uganka, potem ko so slovenski prvaki v neprepričljivem slogu izločili andorskega tekmeca v kvalifikacijah za konferenčno ligo (KL). Evropsko poletje lahko podaljšata Maribor (KL), ki bo proti madžarskemu Paksiju lovil zaostanek z 0:1, in Celje, ki bo proti AEK-u v Larnaki boj za napredovanje v 3. krog kvalifikacij za evropsko ligo (EL) začel z neodločenim izidom 1:1.

Koper je že opravil s tekmovalnim delom in ga drevi čaka le še formalnost proti nedosegljivemu Vikingu (0:7). Ugoden izid bo dobrodošel le za evropski koeficient slovenskih klubov.

Napadalec Nikita Iosifov (v sredini) je v solidni formi, a je eden od najmočnejših adutov Alberta Riere lahko še boljši. Foto: Leon Vidic

Lansko poletje je Maribor pod taktirko Anteja Šimundža v kvalifikacijah za KL obtičal na zadnji oviri, boljši je bil Djurgården. Letos se vijolična evropska pot lahko zaključi že na prvi oviri, v 2. krogu, potem ko je bil v prvem prost.

Primerjave z lanskimi kvalifikacijami so zgovorne, vijolični so zadnjo tekmo proti švedskemu tekmecu začeli s sedmimi slovenskimi igralci v začetni enajsterici (Ažbe Jug, Martin Milec, Lan Vidmar, Žiga Repas, Jan Repas, Josip Iličić, Maks Barišić), osmi (Gregor Sikošek) je vstopil v igro z rezervne klopi. Prejšnji teden na Madžarskem je novi trener Tugberk Tanrivermiš tekmo začel le z Ažbetom Jugom. Kot da pravih tujcev še ni dovolj, so kapetanu klubski selektorji pripeljali še tekmeca, 24-letnega Francoza Tévaja Gardiesa.

Boljši odziv v kazenskem prostoru Celjani v letu dni še tretjič gostujejo na Cipru. V ligaškem delu KL so izgubili proti Pafosu, za napredovanje med 16 najboljših so v Nikoziji premagali Apoel. Z AEK-om iz Larnake so doma igrali 2:2. »Vedeli smo, da moramo igrati še najmanj 90 minut. V Celju smo naredili eno napako. Želim, da bolje izkoriščamo prostor v kazenskem prostoru,« je o povratni tekmi kvalifikacij za EL razmišljal Albert Riera. Lahko je sproščen, Celjani bodo tudi ob porazu v igri za Evropo, uvrstili bi se v 3. krog kvalifikacij za KL.

Pristnega vijoličnega duha je vse manj

Ljudskem vrtu ni več pristnega vijoličnega duha. To je realnost, na katero se bodo morali navaditi navijači, ki še zelo strpno spremljajo »globalno« preobrazbo brez vizualnih in rezultatskih presežkov. Doklej? O tem bodo odločale tudi zmage na igrišču in drevišnja je nujna za ohranjanje miru, ki ga je po malem načel spor med trenerjem in zadnja leta najboljšim Mariborčanom Janom Repasom. Domžalčan želi oditi.

Spored FOTO: Zx

Prva zmaga, ligaška v Domžalah, je opogumila trenerja. »Izid narekuje potek tekme. Čim prej moramo zabiti gol. S pozitivno energijo in dodatnim pogumom gremo v tekmo. Cilj je jasen, zmaga in napredovanje,« je tudi mlademu, 35-letnemu Turku na trenerskem stolčku jasno, da veliko manevrskega prostora, razen v široki igralski selekciji, nima. »Poškodovana sta le Žiga Repas in Luka Krajnc,« je o tem, koga ne bo imel na voljo, povedal Tanrivermiš, in jasno dal vedeti, da je z Janom Repasom opravil. »Vodstvo kluba naj se pogovori z njim,« je potegnil črto čez spor.

Toda Mariborčani bodo proti Paksiju, ki je bil že doma v podrejenem položaju in je z vsemi močmi branil ter ubranil minimalno prednost, bili bitko tudi s preteklostjo. V dvobojih na izločanje se jim je le dvakrat posrečilo napredovati potem, ko so prvo tekmo v gosteh izgubili. Nazadnje so zaradi takrat še veljavnega pravila gola v gosteh izločili izraelskega prvaka Hapoel Beer-Sheva, ki je bil doma boljši z 2:1, v Ljudskem vrtu pa je izgubil z 0:1 (Mitja Viler).

Mariborski trener upa na pomoč s tribun in stavi na moč Ljudskega vrta. In tudi na napredek v delu igre, ki je najpomembnejši za strtje tekmecev. »Mirnejši smo pri posesti žoge, zadržati jo moramo čim dlje, želimo biti aktivnejši v napadu,« je znan načrt, ki ga je treba le še udejaniti v praksi.