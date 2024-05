Maribor slavil zmago, zmaji brez vdaje! Josip Iličić junak večera

MARIBOR • Predvsem za severovzhodni del Slovenije je bila druga majska sobota dan velikih pričakovanj. Stadion Ljudski vrt je po kazni štirih tekem brez gledalcev spet odprl tribune, kot nalašč za največji nogometni derbi naše dežele. In 11.000 navzočih je imelo v razprodani areni kaj videti. Derbi je bil prav dinamičen, z nekaterimi všečnimi potezami, največkrat v izvedbi igralca večera Josipa Iličića, končni izid 2:1 pa je prinesel domačemu moštvu krog pred koncem skok na drugo mesto in slavje ob Dravi še dolgo v noč.

Če bi sodili po dogajanju zadnjih tednov, o vlogi favorita ni bilo nikakršnega dvoma. Po nizu dobrih predstav, krivulje navzgor ob dirigentski palici trenerja Anteja Šimundže in pričakovano prebujene evforične armade vijoličnih privržencev bi Mariboru pripisali krepko več možnosti za podvig kot povsem razglašeni Olimpiji, pri kateri iščejo pot iz zapletenega labirinta in nastalo vrzel na trenerskem stolu krpajo kar s športnim direktorjem Goranom Boromiso.

Takšnih dvobojev, kot je bil ta med Petrom Agbajem in Pijusom Širvysom, je bilo veliko. FOTO: Jože Suhadolnik

Toda nato je derbi kot že tolikokrat doslej razgrnil svojo nepredvidljivost in spoznanje, da je tudi ranjeni zmaj nevaren. Olimpija v Ljudskem vrtu ni bila daleč od podviga in tako tudi ubranitve drugega mesta, ki prinaša daljšo in bolj umirjeno pripravo za evropske izziv kot v primeru tretjeuvrščenega moštva. Tekmo je na koncu, ko seštejemo vse videno, odločila kakovost posameznikov, med katerimi gre vsekakor najvidneje podčrtati Iličića, za njim pa še prav tako neuničljivega nekdanjega alžirskega reprezentanta Hillarja Soudanija in člana litovske izbrane vrste Pijusa Širvysa. Med Olimpijinimi aduti je najvidneje nase opozoril Sualehe.

Utrip derbija že več ur pred tekmo

Peter Agba je sicer zmaj, ki je poskrbel za uvodno priložnost v živahnem sobotnem večeru, toda kmalu zatem so gostitelji zabili vodilni gol z režiserjem Iličićem in izvajalcem Soudanijem. Zaspala je ljubljanska obramba in ob njem za povrh še čuvaj mreže Matevž Vidovšek. Maribor se je sprostil, tribune so se ogrele do temperature vrelišča. Za igralce v zelenih dresih je bilo zadnje, da bi se navzlic vsem težavam pri klubu proti večnim tekmecem kar vdali. Sledilo je izenačenje, sicer ob avtogolu domače ikone Martina Milca, so pa vijolični na koncu le slavili zmago. Zavzet pristop zmajev je bil viden od prvih minut, uresničevala se je napoved Timija Maxa Elšnika, da bo Olimpija garala na vso moč, njen strateg na tej tekmi Boromisa pa je o razpletu na novinarski konferenci dejal, da bi si glede na prikazano njegovo moštvo zaslužilo ugodnejši izid, kot je bil tesen poraz z 1:2.

Celjani so po zmagi nad Koprčani proslavili naslov državnih prvakov. FOTO: Jože Suhadolnik

Tudi pogled k statistiki razkriva izenačenost, dejansko sta jeziček na tehtnici prekucnili na vijolično stran kakovost posameznikov in samozavest z jasnim konceptom igre. Svoj delež je ob vsem tem pristavilo še občinstvo. Derbi pač kot magnet pritegne tudi tiste, ki niso redni obiskovalci Ljudskega vrta, ob takšnih večerih je to prizorišče dogodka, kot bi ga v slovenskih arenah radi imeli pogosteje. Ko začutiš utrip tekme že več ur pred njo, gostinci in ponudniki klubskih rekvizitov ter spominkov pa imajo polne roke dela. In zato je med navzočimi užival tudi Acun Ilicali, turški poslovnež in predvideni vlagatelj pri novem vzponu mariborskega nogometnega kluba ...