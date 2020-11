Maribor s trenersko avtoriteto Camoranesija

Vodilni Sobočani praznih nabojev

Izida in pari 10. kroga 1. SNL – Mura : Celje 0:0, Aluminij : Maribor 1:3 (Emir Azemović 84.; Rudi Požeg Vancaš 35., Nemanja Mitrović 40., Rok Kronaveter 60.), Koper – CB24 Tabor, Gorica – Olimpija večerni tekmi, Bravo – Domžale 18. t. m.

Spet evropski standardi

Prva liga Telekom Slovenije

Mura 10 5 3 2 14:6 18

Maribor 10 4 4 2 20:12 16

Olimpija 9 4 3 2 10:7 15

Tabor 9 5 0 4 14:13 15

Koper 9 3 4 2 13:9 13

Bravo 9 3 2 4 10:14 11

Celje 10 2 4 4 8:12 10

Domžale 8 2 3 3 11:12 9

Aluminij 9 2 3 4 7:14 9

Gorica 9 2 2 5 9:17 8

je rešil, a sloviti Argentinec je morda rešil slovenski klubski nogomet in Maribor. Vratar, vijolični junak iz Kidričevega, je pri izidu 0:0ubranil enajstmetrovko (kakšna simbolika, argentinski Slovenec Mario je pomagal argentinskemu Italijanu Mauru) in soigralcem pognal adrenalin po žilah. Lokalna bitka v 10. krogu 1. SNL je dobila nove razsežnosti. Priložnosti so se začele spreminjati v gole, vijolični so postajali rušilci. Po 3:0 so padli. A menjav je bilo preveč, da ne bi bilo posledic. Maribor spet diha za ovratnik Muri. Ta je bila proti Celju srečna. Vprašanje je, ali bo še kdaj ušla enajstmetrovki, kot je po igri z roko»Nič ni bilo narobe, le rezultat ni bil pravi,« je po porazu z 0:2 (9. krog) v Murski Soboti pretekli teden razmišljal Camoranesi. Približal se je smrtni obsodbi, v primeru neuspeha bi bila njegova trenerska usoda bržčas zapečatena. Hvala bogu ni. Vztrajal je pri tem, na kakšen način se mora Maribor postaviti na noge in na slovenskem klubskem nogometnem prizorišču uveljaviti avtoriteto najboljšega in najmočnejšega. To si lahko privošči le nekdo njegovega slovesa. A zmagovati bo treba v nizu.»Tekma je prinesla pomembno potrditev, da smo na pravi poti, toda s točkami. Potrebovali smo jih, saj nam pomagajo pri utrjevanju zamisli, kako nadaljevati preoblikovanje našega novega projekta,« je po predstavi, ki je nakazala revolucionarne spremembe, povedal 44-letni trener vijoličnih. Igralska in značajska Camoranesijeva preobrazba... je očitna. Če se bo razjezil še, potem bo še veselica. V šumi je bila tudi igra usode. Na vidiku je Maribor, ki lahko s pristopom, kakršnega slovenski nogometni klub ni pokazal že dolgo, postavlja evropske standarde.Le v pretekli sezoni je bila Olimpija (z drugačnimi igralci) na trenutke tako avtoritativna in še bolj igriva, a nikoli tako odločna in agresivna. Maribor, kot ga želi oblikovati Camoranesi, je lahko lokomotiva in zgled tudi za Olimpijo. Drugi naj le tekmujejo in vzgajajo po najboljših močeh.